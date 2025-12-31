詐騙金額每年翻倍、FBI提出警告 比特幣ATM詐騙受害竟多是高齡長者

隨著加密貨幣在美國社會快速普及，相關犯罪風險也同步升高。美國聯邦調查局（FBI）近日針對比特幣ATM詐騙問題發出最新警告，指出這類以加密貨幣機台為核心的詐騙手法，已對美國民眾造成規模達數億美元的實質財務損失，且成長趨勢仍在持續。



根據美國廣播公司（ABC）引述FBI內部統計資料報導，僅2025年一年，詐騙集團便透過比特幣ATM詐騙金額超過3.33億美元。FBI指出，隨著加密貨幣操作門檻降低、機台數量快速擴張，相關詐騙案件呈現「明顯且連續性上升」，已成為該局近年高度關注的犯罪類型之一。

比特幣ATM相關損失幾乎年年翻倍



FBI的追蹤數據顯示，比特幣ATM相關損失幾乎年年翻倍。2024年全美通報與此類機台相關的詐騙損失約為2.5億美元，較前一年增加一倍以上；進入2025年後，僅從1月統計至11月，累計損失金額即已攀升至約3.335億美元，反映詐騙手法擴散速度遠高於監管與民眾防範意識的成長。

目前全美各地運作中的比特幣ATM數量已超過4.5萬台。這些機台主打即時性與便利性，使用者可將現金直接轉換為加密貨幣，並在數分鐘內將資金匯入任何數位錢包。執法單位指出，一旦交易完成，資金幾乎無法追回，這種「不可逆」特性正是詐騙集團高度依賴比特幣ATM進行犯罪的關鍵原因。

今年9月，華盛頓特區檢察長對全美最大比特幣ATM營運商之一的Athena Bitcoin提起民事訴訟。訴狀指控該公司在特區營運的機台中，向詐騙受害者收取未充分揭露的高額手續費，並引用調查結果指出，當地比特幣ATM交易中高達93%涉及詐騙行為。訴狀同時揭露，受害者年齡的中位數為71歲，顯示高齡族群已成為主要受害對象。

針對相關指控，Athena Bitcoin發表聲明予以否認，強調公司已在機台操作流程中設置警語、使用說明及消費者教育資訊，並表示營運方無法干預或控制用戶最終如何選擇匯出資金，對於個別使用者的決策行為亦不具實質掌控權。

相關案件受害高比率是高齡者



除了執法機關，民間倡議團體也對比特幣ATM詐騙問題提出警示。美國退休人員協會（AARP）指出，高齡者在相關案件中的受害比例明顯偏高，60歲以上族群的財務損失金額，長期占整體詐騙損失的相當比重。AARP的研究顯示，不少民眾無法清楚區分比特幣ATM與傳統銀行ATM，也對加密貨幣交易的不可逆性缺乏基本認知。

AARP進一步指出，詐騙集團經常利用資訊落差，搭配高度情緒操控的手法犯案，包括假冒政府機關、執法人員或金融單位，製造「立即處理否則將面臨法律後果」的急迫情境，迫使受害者在恐慌狀態下前往比特幣ATM匯款，導致資金迅速流失。

在監管層面，目前全美至少已有17個州通過專法或修法，針對比特幣ATM設立管理規範，包括業者登記制度、交易金額限制與資訊揭露義務等。部分地方政府則採取更為嚴格的措施，選擇全面禁止設置比特幣ATM，以降低詐騙風險並保護高風險族群的財務安全。



