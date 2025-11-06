詐騙錢變夢幻跑車！太子集團遭查扣超稀有上空法拉利

記者鍾釗榛／綜合報導

太子集團遭查扣極為罕見的 Ferrari Monza SP2 。（圖／調查局提供）

柬埔寨華人陳志主導的「太子集團控股」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國檢方正式起訴。台北地檢署掌握美方情資後，火速展開追查行動，一舉查扣在台資產高達45億元。讓人瞠目結舌的是，豪宅車庫裡停著的不是一般名車，而是一輛要價約9,000萬台幣、極為罕見的Ferrari Monza SP2。

專為富豪與收藏家誕生

Ferrari於2018年巴黎車展推出全新Icona系列，Monza SP1(單座)與SP2(雙座)成為開山之作，光是外型就讓人目不轉睛。這兩款超跑是為了向1950年代法拉利經典barchetta敞篷賽車致敬，造型極致簡約卻霸氣十足，設計靈感源自昔日叱吒賽道的冠軍戰駒，讓收藏家與車迷都爭相搶購。

廣告 廣告

Ferrari Monza SP2 是Ferrari於2018年巴黎車展推出全新Icona系列。（圖／翻攝Mansory網站）

專屬的極速盛宴

Monza SP2採雙座設計，駕駛座前方視野毫無遮蔽，強調「人車合一」的純粹駕馭快感。引擎部分更是性能代表，搭載6.5升V12自然進氣引擎，輸出高達810匹馬力，0到100公里加速僅需2.9秒，極速超過300km/h。這顆心臟同樣榮獲2018國際年度引擎大獎，堪稱法拉利史上最強自然進氣引擎之一。

法拉利Ferrari Monza SP2強調「人車合一」的純粹駕馭快感。（圖／翻攝Ferrari網站）

Monza SP2原是致敬賽車精神的經典之作，象徵勇氣與榮耀，但如今卻成為詐騙集團奢華生活的見證，成了貪婪與虛榮的最佳註腳。

更多三立新聞網報導

詐團把超跑當理財商品！太子集團遭扣的麥拉倫轉手一定賺

不燒汽油、不插電 氫動力皮卡還能自己「造水」

騙錢不手軟、花錢更狂！太子集團遭扣「億級神獸軍團」破億元麥拉倫P1曝

檢調看傻眼！太子集團詐騙贓款豪買夢幻保時捷918 Spyder 全台僅10輛

