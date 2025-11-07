詐騙陷阱！網傳「高價招跨年晚會人員」竹市府澄清：全是假的

新竹市文化局澄清，跨年晚會相關活動資訊，除活動主辦方外，僅以官網公告為準。(示意圖) 圖：新竹市文化局提供(資料照)

[Newtalk新聞] 近期社群網路上出現多則以「2026大新竹跨年晚會」為題的招募貼文，宣稱日領高薪、還可獲得表演藝人簽名周邊，吸引不少網友留言詢問。新竹市文化局今日發文澄清，相關非官方貼文均為不實訊息，警方已介入偵辦，呼籲民眾切勿誤信或散布，以免遭詐騙利用。

2026跨年活動內容尚未公布！近日社群平台卻頻繁出現有不明帳號張貼不實的徵才訊息，多以「跨年雙倍薪資」、「日領4200元」、「可領表演藝人限量簽名周邊」等字眼作為誘因，並附上Google表單與LINE帳號供報名，誘使民眾提供個資。貼文曝光後，雖有網友提醒「這不是官方資訊」、「小心個資被詐」，但仍吸引部分不知情民眾留言詢問報名方式。

對此，新竹市文化局今日發文澄清，2026大新竹跨年晚會相關活動資訊，除活動主辦方外，官方僅以「新竹市政府」、「新竹縣政府」、「新竹市文化局」、「跟風玩新竹」、「竹縣好好玩」等粉絲專頁與官網公告為準。提醒民眾務必認明發布帳號，以免誤信錯誤訊息。至於相關情事目前市府已報案處理，呼籲民眾勿持續散布錯誤資訊，以免觸法。







不肖人士以高價日薪、藝人周邊等誘因，誘使民眾提供個資報名。 圖：翻攝網路