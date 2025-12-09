詐騙集團伸進國軍 趙少康嘆：連軍事機密都有可能被賣掉？

媒體人趙少康批評，一個詐騙集團只用三、五千元就能買通官兵，若利誘更高會不會連機密都賣掉。（圖：臉書）

馬祖防衛指揮部傳出有國軍大規模涉案，多達60多人疑將個人帳戶轉售給詐騙集團，成為洗錢工具，引發社會關注。對此，媒體人趙少康直言，一個詐團竟能用區區3、5千元就買通官兵，令人擔心若遇到更高額利誘，是否連軍事機密都有可能外流？他也批評事件背後反映的是國軍基層待遇不足、制度未改、環境未改善的長年問題。

趙少康指出，比起官兵涉案本身，更值得警惕的是國軍長期被忽略的結構性困境。他點名薪資調幅有限、升遷制度僵化、生活條件停滯，讓部隊難以留住人才。也批評民進黨政府口口聲聲強調提升戰力、推升國防預算，但基層待遇改善幅度有限。儘管立法院在在野黨推動下通過國軍加薪法案，行政院卻未於明年度總預算編列經費，質疑這個舉動形同「政策詐騙」。

對於執政團隊的作為，趙少康更轟「傲慢到不可思議」。批評民進黨只要是不合自己意的法案就態度敷衍，甚至出現行政院可能不執行的狀況，例如財劃法修正案的情況，彷彿立法院決議形同無物。他感嘆，政府若持續逃避責任，影響的不只是國軍士氣，最終承受後果的永遠是一般百姓，而台灣整體治理品質也只會一路下滑。