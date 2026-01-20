詐騙集團偽造違規訊息 高市監理處提醒民眾勿受騙

近期詐騙集團常假借「尚未繳納汽燃費」或「交通違規未處理」為名，發送夾帶釣魚網址的簡訊或電子郵件，並刻意加入「限時24小時內繳納」、「即將移送強制執行」等威脅字眼，利用民眾擔心受罰的心理，誘導點擊連結進入仿冒的監理服務網站，藉此騙取身分證字號、信用卡號等個人及金融資訊。

高雄市區監理所呼籲，交通違規罰鍰不會以電子郵件方式通知繳納。凡收到違規罰鍰未繳電子郵件，一律為詐騙訊息。