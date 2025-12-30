即時中心／高睿鴻報導

科技發展帶來便利，但也讓不法行為傳播更快、更容易，台灣近年不僅詐騙案猖獗，線上及網路詐騙的受害民眾更是暴增，使政府必須修法應對、加強打詐力道。為強化法規嚇阻力，國會今（30）日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，內政部對此表達感謝，並說明，本次修正主要聚焦於加重處罰、加速攔阻詐欺金流、加強被害人保護等3大面向。

首先是加重處罰方面，內政部提到，新法將「高額財損詐欺犯罪」金額下修，被害人財損只要達台幣100萬以上，即處3年以上至10年以下有期徒刑；並增訂財損達1000萬元之層級、以及，財損若達1億元，法定刑期也提高為7年以上有期徒刑。同時，為遏止詐團吸收未成年人、80歲以上或非本國籍人士犯罪，內政部表示，新法也增訂加重其刑2分之1，大幅加重詐欺犯嫌刑責，以提高犯罪成本。

廣告 廣告

其次，加速攔阻詐欺金流方面，內政部表示，金融機構及虛幣業者將加強跨業照會、聯防通報、建立跨機構科技分析平台，迅速阻斷詐團不法金流，減少詐團犯罪報酬。另授權由司法警察機關與業者合作，共同攔阻疑似被害人，降低民眾財產損失。此外，也擴大警示帳戶、帳號發還剩餘款項的適用範圍，以利被害人早日取回財物，使人民有感。

最後，為加強被害人保護，內政部指出，此次也修正自首、自白者可減輕或免除其刑規定；新法規定，須於6個月內，先支付與被害人和解或調解之全部金額，再由法院依個案審酌是否減免其刑。另外，詐欺犯罪行為人，在賠償被害人全部損害或調（和）解金額前，如有豪奢行為，法院量刑時將作為科刑輕重之標準。

快新聞／詐騙集團慘了！國會三讀通過《詐防條例》修法 修法3重點一次看

社群媒體「小紅書」因涉入大量詐騙案，日前遭內政部決議封鎖。（圖／美聯社提供）

內政部強調，打詐是社會大眾共同目標，也是重要的治安工作，感謝立法院全體委員支持與重視，讓法案迅速完成三讀；回應人民期待政府精進打擊詐欺犯罪的措施。

內政部另也表示，將儘速與相關部會研議配套措施，以落實執行修正內容，並強調政府會持續精進各項防制作為；藉由跨部會合作與公私協力方式，從技術面及法制面加強防制詐欺犯罪發生，以守護民眾財產安全。

原文出處：快新聞／詐騙集團慘了！國會三讀通過《詐防條例》修法 修法3重點一次看

更多民視新聞報導

中國圍台軍演「14艘海警船侵擾」！海巡與海軍聯手緊盯捍衛主權

台灣有夠熱！今年度氣溫、降雨數據全出爐 秋季溫度竟創史上新高

男朝女潑鹽酸！台南情侶口角失控釀命案 警消破門將他送醫仍不治

