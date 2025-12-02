詐騙集團招募「來台打工」 馬國男狂領29萬遭逮

台北市警方日前執行普發現金巡邏勤務時，發現一名男子在超商ATM前多次提領現金。（圖／東森新聞）





台北市警方日前執行普發現金巡邏勤務時，發現一名男子在超商ATM前多次提領現金，行跡可疑，上前盤查後意外查出，他竟是來自馬來西亞的詐團車手。該名男子11月底入境，不到幾天已替詐騙集團提領29萬多元，當場被警方逮捕送辦。

警方指出，當時巡邏員警看到男子在ATM前重複操作，領取多筆現金，立即上前關心。男子先是辯稱替朋友領錢，但連朋友的姓名、住處、電話等基本資訊都回答不出來，支支吾吾引人懷疑。

進一步詢問後，他才坦承遭詐騙集團招募來台，專門負責分頭前往各地ATM提領贓款。警方調查，他自11月25日入境後，短短數日內已經領走29萬餘元；每提領一筆可抽成2%，換算下來僅賺約6千元，卻因此惹上刑責，代價可說是相當不划算。

廣告 廣告

警方呼籲，民眾切勿受高薪誘惑成為詐團幫手，若遭利用成為車手，不僅觸法，還可能面臨高額求償與刑事責任。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

8旬婦驚魂！ 「行李箱」先上車 人卡捷運月台邊

松山機場停電「近1小時」免稅店、候機室全黑 旅客傻眼

瀚仕健康集團30週年喬遷大直美福 啟動亞洲醫學新紀元

