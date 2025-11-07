詐騙集團洗錢豪買 「羊皮狼」保時捷被搜出
記者鍾釗榛／綜合報導
柬埔寨太子集團在台灣的分公司被檢調盯上，爆出高達45億元的洗錢案。檢方搜索後查出，他們不僅透過境外帳戶轉移資金，還把黑錢全砸在頂級名車上，連基本售價高達778萬台幣的保時捷718 Spyder RS都入手，簡直是用奢華掩飾罪行。
718 Spyder RS也遭扣
雖然保時捷718系列被稱為品牌的「入門跑車」，但這輛Spyder RS可不是普通車。它搭載與911 GT3同源的4.0升六缸自然進氣引擎，最大輸出高達500匹馬力、扭力45.9公斤米，從靜止加速到100km/h只要3.4秒。對詐騙集團來說，這輛跑車可不只是代步工具，而是「權勢象徵」。
奢華假面下的黑金帝國
太子集團在台成立多間空殼公司，利用名車、珠寶與高價資產掩飾資金流向。從勞斯萊斯、法拉利到這輛保時捷718 Spyder RS，每一台都價值不斐，彷彿一場奢侈的犯罪展覽。
豪車全成證物
這場看似「成功」的金權遊戲，最終被檢調一舉揭穿。保時捷718 Spyder RS如今被扣押成證物，也讓外界見識到詐騙集團的虛榮與荒唐。
