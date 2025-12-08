詐騙集團滲透進軍營！ 馬防部官兵疑集體涉案 被利用恐遭汰除

馬祖地區驚傳國軍遭詐騙集團滲透！連江縣地檢署偵辦多起詐騙案件時發現，部分遭利用的人頭帳戶，帳戶持有人竟為現役馬祖防衛指揮部官兵，進一步追查後，查出有士官兵疑與詐騙集團勾結，利誘同袍提供帳戶，供不法金流使用，案件傳出後震驚各界。

檢警調查指出，本案最早可回溯至民國111年，涉案層級最高達上尉。首謀以「單線聯繫」方式吸收對象，親自接觸、避免交叉牽連，每月以新台幣3千至5千元不等作為報酬，換取官兵提供個人銀行帳戶充當人頭帳戶，行徑相當隱蔽，直到檢警追查詐騙金流，才意外揭露帳戶來源為軍中人員。

連江縣地檢署掌握相關事證後，已通報馬防部啟動全面內部清查，軍方初步掌握涉案人數恐超過60人，包含南竿守備大隊混砲連及其他單位，目前已有部分官兵遭記兩大過並汰除，其餘人員仍持續清查中。針對網路盛傳涉案官兵超過百人、但僅30餘人遭汰除的說法，軍方與檢方均未證實，強調仍以調查結果為準。

軍方重申，對於官兵涉入詐騙、嚴重破壞軍紀及國軍形象的行為，將採「嚴懲不貸」立場，只要確認提供帳戶供詐騙使用，一律依法汰除、絕不寬貸。

連江縣警察局已依違反《洗錢防制法》將涉案人員移送地檢署偵辦。檢方指出，涉案軍人除面臨軍紀處分外，仍須負起刑責。依法無故蒐集或收受他人帳戶，最重可處5年以下有期徒刑；提供帳戶供不法使用，亦可處3年以下徒刑。連江地檢署預計於今日下午對外進一步說明案情。

