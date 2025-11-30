詐騙集團發「電費退款假簡訊」 台電：千萬別點開

詐騙猖獗，台電提醒民眾小心收到詐騙集團偽裝成台電退款通知的電子郵件，如果點下去會連到詐騙網站，騙取信用卡資料，呼籲民眾「千萬別點選開啟」。

台電提醒大家別受騙。（圖／翻攝自台電電力粉絲團臉書粉專）

台電電力粉絲團發文指出，近日接獲好多網友反應，收到偽裝成台電退款通知的電子郵件，以電費計算錯誤可申請退款，透過郵件內容圖片中顯示台電網址來取信被害人，一旦點下去就會連到詐騙網站，騙取信用卡資料，呼籲大家千萬別點選開啟，「都是假的！假的！假的！」

台電電力粉絲團也不忘提醒，「台電電費相關提醒Email內容不會有網址連結、不會要求填寫信用卡或帳戶資料」。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

