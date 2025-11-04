詐騙集團盜用基隆農會名義 臉書假課程騙刷卡

近日，基隆市農會的名義被詐騙集團盜用，在臉書上開設假帳號，以多元學堂課程為名義吸引民眾上當。這些假帳號展示各種瑜伽、烹飪、書法、茶藝等課程，並配以豐富照片及Instagram帳號連結，誘使民眾填寫表單並進行線上刷卡付費。這類詐騙手法已造成多名民眾受騙，引發基隆市農會緊急澄清，並呼籲民眾提高警覺，避免遭受財務損失。

詐騙集團冒名農會，假臉書開課騙刷卡。（圖／TVBS）

這些詐騙臉書帳號與真實農會帳號外觀幾乎一模一樣，唯一明顯差異僅在於粉絲追蹤數量，一般民眾難以分辨真偽。臉書小編劉小姐表示，已有民眾私訊詢問這些課程的真實性，並反映被要求線上刷卡購買課程。所幸部分農友保持高度警覺，不輕易點擊可疑訊息。一位警覺性高的民眾分享，看到這類訊息會立即刪除，並提醒其他農友盡量不要查看或開啟私訊，因為農會屬於政府單位，不會在LINE群組中進行此類宣傳。

廣告 廣告

除了觀察粉絲追蹤數外，民眾還可從臉書帳號的基本資料中查看帳號建立日期，仔細檢視是否有不合理之處。面對此詐騙事件，基隆市農會總幹事黃昭銘明確表示，臉書上出現的「基隆農會多元學堂」確實是詐騙，提醒市民務必小心。他強調，農會若有開放課程，絕不會在臉書上宣傳，而是會透過小組長或家政班班長直接通知農友。

基隆市政府也積極回應此事件，在臉書發文澄清，強調社群平台上的官方貼文主要用於市政宣傳，不會販售任何課程，更不會私訊民眾要求付費。市府呼籲民眾提高警覺，避免受騙，若有任何疑慮，可直接聯繫基隆市政府新聞科進行確認，以確保資訊的真實性與安全性。

更多 TVBS 報導

別再上當！東南亞｢高薪工作」陷阱曝 外交部提供4國緊急電話

不只周董鄰居陳志出入台灣 另一柬埔寨詐團高層也免簽入境台灣

柬埔寨掃盪詐騙狂逮3455人！台人也被抓 75人涉謀殺重罪

獨／周蕙籌新輯出事了！信用卡遭連環盜刷 苦曬對帳單：太恐怖

