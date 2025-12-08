詐騙集團盯上「酷澎」用戶！ 大樓玄關密碼驚傳也外洩
南韓電商「酷澎」多達三千萬筆個資外洩，現在也被詐騙集團盯上，謊稱酷澎的客服，試圖用這次事件詐騙用戶。酷澎也坦承，除了客戶的姓名、電話外，許多大樓的玄關密碼也外洩。南韓現在掀起退訂潮，短短四天就流失180萬用戶。
南韓電商「酷澎」爆發嚴重個資外洩事件，影響多達3000萬名用戶，其中包含姓名、電話、地址甚至大樓玄關密碼等敏感資訊。此事件已引發一連串後續問題，詐騙集團開始利用此事件進行語音詐騙，謊稱因個資外洩導致信用卡被盜用。南韓民眾人心惶惶，短短四天內酷澎已流失180萬用戶。同時，南韓警方也破獲一起駭客入侵家用監視設備的案件，嫌犯入侵超過12萬台網路監控攝影機，製作性剝削影片非法獲利。
南韓警方近日發現酷澎個資外洩事件的影響持續擴大，這些外洩的個人資料疑似已經流入詐騙集團手中，接連出現多起語音詐騙案例。詐騙犯會先以「您的信用卡已被核發」為由接觸受害者，當對方回答自己沒有申辦信用卡時，詐騙者便會進一步解釋「可能是因為酷澎的個資外洩」「導致申請之外的信用卡被核發」。這種新型詐騙手法連結酷澎個資外洩事件，讓南韓民眾感到恐慌。
警察廳電信金融詐欺應對團長表示，這就是直接把酷澎的狀況套用到原有的詐騙手法上。警方也強調，一旦遇到疑似詐騙的案例，務必積極通報。酷澎隨後發布聲明，提醒民眾小心假冒來電，不要點擊不明連結，但也承認用戶的姓名、電話、地址，甚至大樓的玄關密碼確實外洩了。
酷澎個資外洩受害消費者擔憂地表示，共用的玄關密碼不是自己能隨便更改的，到底還會暴露在什麼樣的犯罪風險之下，根本難以想像。這起事件影響超過3000萬名用戶，導致酷澎短短四天內流失180萬用戶。除了個資外洩事件外，南韓警方也破獲了駭客入侵家用監視設備的案件。
嫌犯駭入約6萬3000台IP攝影機，製作超過500部性剝削影片，並在海外非法網站販售，獲利約3500萬韓元等值的虛擬資產（約合新台幣74萬元）。警方逮捕4名嫌犯，發現他們入侵超過12萬台網路監控攝影機，涵蓋家庭、商家以及醫療院所。警方調查發現，部分私密影像已經流入海外色情網站。
