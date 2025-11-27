詐騙集團要哭了！富邦壽率先加入165平台 用這招防詐好猛

財經中心／余國棟報導

富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合於114年11月24日起正式加入內政部警政署165反詐騙系統平臺，成為壽險業首家與警政機關合作導入該系統的公司。（示意圖/ PIXABAY）

詐騙手法不斷翻新，金融機構成為防詐的重要前線，富邦人壽積極強化防詐機制，經過5個多月與警政署密切溝通配合於114年11月24日起正式加入內政部警政署165反詐騙系統平臺，成為壽險業首家與警政機關合作導入該系統的公司，加強科技防詐，攜手打造更安全的金融服務環境。此外，也響應金管會高齡防詐政策，於11月24日推出「指定聯絡人」服務，是落實高齡友善的重要行動。

165反詐騙系統平臺啟用即時連線後，凡客戶臨櫃辦理與金流相關的業務（如：申請保單借款、解約等），可即時透過連線查詢機制，即時精準評估客戶是否為潛在詐騙受害人，一旦出現警示訊息，即刻加強關懷提問，關心客戶資金用途，對於疑似遭詐的客戶，啟動警民合作阻詐機制，協助保全客戶資產，阻斷詐團金流，在詐騙發生前先行防堵。

自113年起，富邦人壽全台客戶服務櫃檯，已成功阻詐保全客戶資產逾新台幣2700萬。此次，率先取得警政署合作機會，顯示富邦對防詐工作高度重視與行動。未來將持續防詐教育與客戶宣導，強化防詐意識，打造更安全的金融服務環境。警政署對富邦人壽的主動作為表示肯定，指出壽險業的加入，將強化金流端的防詐偵測鏈結，提升金融防護力，期盼更多金融同業響應。

「指定聯絡人」服務，如同是為保單設定「緊急聯絡人」，當保戶為65歲(含)以上且保單有牽涉資金變動的三種重大決定：「第一、保單解約、第二、部分提領，第三，保單借款。」將立即啟動通知。此外，當保戶未滿65歲且辦理上述業務達一定金額時，也會啟動通知，讓防詐更全面。已成年保戶可隨時登入保戶會員專區申請，透過簡單操作步驟即可啟動服務，不受時間與地點限制；同時，也能在投保新契約、辦理保全變更或臨櫃服務時，一併完成約定。

「指定聯絡人」服務，讓家人的提醒與關心成為最有溫度的防線。此外，臨櫃關懷更是防制詐騙的重要防線，櫃檯服務人員對臨櫃客戶申辦借款、解約或提領時，主動積極關懷提問，辦件過程關心對談，再三確認資金的交易目的、陪同申辦者的身份與客戶的關係等因子，進行確認、辨識是否異常等等，為保戶築起一道堅實的防詐網。

