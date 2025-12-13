詐騙集團雙重手法騙取投資成本金 北部女子遭騙

投資批發陷阱現形！LINE群組誘人入局導致損失，刑事局提醒勿輕信。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

北部何姓女子今年十一月於Facebook見到「商品銷售兼投資」廣告，點入後加入LINE群組，提供姓名、電話、住址及銀行帳戶等個人資料。詐騙者安排其加入「雅○特助」LINE帳號，引導至假冒投資網站「savvashop-place.store」，以「批發投資」為由要求支付成本金。何女先後匯款四筆共三萬餘元，期間平台回饋五千元的利潤，使其誤以為投資有收益。但當她欲提領時，無法登入帳號，詐騙者稱「帳號異常」需支付額外費用解凍，Ｊ女才驚覺受騙並報案。

刑事局表示，此類「投資批發詐騙」常見於Facebook、IG或Threads投放廣告，內容以「批發投資」、「自動化收益」、「專人帶單」等話術吸引民眾加入LINE群組。詐騙者提供假冒投資網站，要求被害人支付成本金，假裝發送小額利潤回饋，最後以「無法登入」、「需驗證」、「帳號異常」為由要求再匯款。受害者往往在帳號被封鎖、無法領款、對方失聯時才驚覺受騙。

刑事局提醒，合法投資不會要求將錢匯至私人帳戶或陌生人提供的帳號，任何要求先匯款才能投資的網站皆有高風險。民眾應勿輕易提供銀行帳戶、身分證影本、銀行簡訊OTP碼等敏感資料。如遇可疑投資詐騙，應立即停止匯款，保留所有對話、匯款證明、網站截圖，撥打一六五反詐騙專線或至就近派出所報案。