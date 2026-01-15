詐騙集團黑吃黑殺人活埋 3人判處無期徒刑定讞

（中央社記者謝君臨台北15日電）男子徐維韓、謝旻錡、郭育廷擄走同為詐團成員的陳姓男子，活埋殺害並強盜60萬元。一審國民法官法庭依強盜殺人罪判處3人無期徒刑，二審維持原判，最高法院駁回上訴，全案確定。

一審新竹地方法院國民法官庭判決書指出，徐姓、謝姓、郭姓男子及死者陳姓男子均為同一詐欺集團成員，因詐團成員「紅財神」與陳男有糾紛，111年12月底由張姓男子約集徐男、謝男、郭男及另名藍姓男子共謀擄走陳男殺害犯罪計畫。

張男等人潛入陳男新竹縣住處，待陳男返家後捆綁擄走，帶至苗栗縣後龍一處偏僻地區活埋，並搶走陳男車內新台幣60萬元現金。為躲避警方追捕，張、藍犯案後立即搭機潛逃至柬埔寨，徐男、謝男及郭男先後遭警方逮捕。

一審判決，3人被訴共同強盜殺人罪部分，均處無期徒刑。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。合議庭認定，徐男等3人犯罪並無顯可憫恕事由，不適用刑法減輕其刑規定，駁回上訴。

全案上訴三審，最高法院認為，二審判決並未違背法令，昨天駁回上訴，徐男、謝男、郭男3人處無期徒刑確定。（編輯：蕭博文）1150115