詐騙集團黑吃黑！車手復仇咬出大魔頭全滅團

根據屏東地院判決，曾家威於2023年間與洪姓副手籌組詐騙集團，建立完整犯罪體系。該集團由曾男負責召募指揮，洪姓幹部擔任副手協助管理，辜姓幹部負責招募車手，周姓幹部監控取款車手，另一曾姓幹部則負責控盤。整個集團透過電信機房通知詐騙成功對象，再由曾家威分派任務執行取款。

2023年12月，陳姓車手介紹黃姓男子加入詐團擔任車手。黃男向被害人收取170萬元贓款後，並未依規定上繳，而是黑吃黑捲款逃逸。隨後陳男的趙姓女友與許姓車手在收取85萬元贓款時遭警方查獲，款項被扣押。兩起事件共造成詐團255萬元損失。

曾家威因此震怒，要求陳男負擔全部賠償責任。陳男無力支付，遭曾男等人拘禁於SPA會館長達9日。期間陳男被強制脫去衣物，遭熱熔膠條鞭打、菸頭灼燒身體、電擊棒電擊大腿、打火機燒烤大腿等酷刑凌虐。曾男威脅若無法還錢，將把陳男送往柬埔寨工作償債。

陳男為求脫身答應前往柬埔寨，但因身為通緝犯無法辦理護照，需先返回法院開庭撤銷通緝。詐團成員帶陳男返回高雄投宿旅館，準備隔天開庭。巧合的是，警方當晚至旅館臨檢，查獲通緝中的陳男。陳男把握機會轉為污點證人，詳細供出曾男主導的詐團運作情形。

警方根據陳男證詞，於2024年間成功瓦解曾家威所屬詐騙集團。經查該集團共詐欺5名被害人，詐騙金額達205萬元現金及1公斤黃金。屏東地院審理後，認定曾男指揮10人以下犯罪組織，對陳男人身自由造成重大危害。法院依指揮犯罪組織罪、共同詐欺取財罪及共同攜帶兇器剝奪他人行動自由7日以上罪等，判處曾家威有期徒刑13年、洪男12年、另一曾姓幹部4年6個月、辜男2年4個月、周男2年2個月，全案可上訴。

