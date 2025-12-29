詐騙零容忍 基警結合里民活動宣導反詐

%E4%B8%80 99

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】基隆市警察局第四分局中山派出所於114年12月27日，結合西華里里民活動辦理反詐騙宣導，透過警民攜手合作，共同推動反詐意識向下扎根。警方藉由深入社區宣導，期能有效淨化轄內治安環境，宣揚全民治安理念，落實社區治安工作，讓民眾在日常生活中提升自我防詐能力。

本次宣導由巡佐蔡建夫及警員鄭今睿向民眾說明常見詐騙手法與防範重點，鼓勵里民踴躍參與反詐行動，強化「識詐、防詐」觀念，擴大社區反詐宣導量能，與會民眾亦踴躍提出治安建言，展現警民共同守護社區安全的決心。

第四分局提醒，詐欺犯罪對民眾財產與生活影響甚鉅，投資行為本就有賺有賠，凡是標榜「保證獲利、穩賺不賠」者，極可能為詐騙陷阱，若遇可疑情形請立即撥打165防詐騙專線或110報案專線查證，共同防堵詐騙，營造安全、安心的生活環境。