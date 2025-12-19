詐騙電話剋星！鸚鵡模仿家人「口頭禪」讓對方瞬間投降

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

最近網路上瘋傳一段「鸚鵡接聽詐騙電話」的片段，一隻和尚鸚鵡意外代替飼主接起電話，全程不僅表現的毫無畏懼，還連番回嗆詐騙話術，甚至懂得在關鍵時刻大喊「爸爸」請求支援，氣得詐騙集團當場破防，直罵髒話後便掛斷電話，讓網友看完紛紛笑翻。

這段在社群平台瘋傳的片段，起因是飼主家中頻繁接到疑似詐騙電話，某次來電時，和尚鸚鵡恰好靠近電話筒，於是便「順勢代接」，而電話另一頭的詐騙集團照本宣科，聲稱飼主因涉及毒品運輸案件才會致電通知，企圖以恐嚇方式引導對話，沒想到卻迎來出乎意料的結局。

和尚鸚鵡是一種十分受歡迎的寵物鳥品種，牠們的智商極高，熱愛模仿人類聲音

(示意圖/Unsplash)

當詐騙集團話音剛落，鸚鵡立刻用清楚的語調大喊「臭不要臉」，讓對方明顯一愣，隨後仍馬上穩住局面，改口表示提款卡已被警方凍結，試圖繼續施壓，不料鸚鵡聽完後毫不遲疑，接著又補上一句「神經病啊」，隨即提高音量連喊「爸爸！爸爸！」彷彿知道需要請真正的人類出面，讓對方完全招架不住。

這段搞笑的片段曝光後，迅速吸引大量網友關注，不少人紛紛留言表示佩服，有人笑稱「這鸚鵡戰力太高了」、「比之前只會應聲的羊駝還狠」、「居然完全踩到點上」、「簡直對談如流」，而最多人好奇的是，詐騙集團到底是否知道自己正在和一隻鸚鵡對話。