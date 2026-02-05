詐騙面交705萬遭行搶 警逮6嫌疑黑吃黑騙局

台北市 / 綜合報導

台北市大同區3日下午發生搶案，一名婦人遭到投資詐騙，在和車手面交705萬元時，卻突然有另一名搶匪現身搶走包包，警方追查後在昨天逮到涉案6名嫌犯，陳姓主嫌涉嫌策劃整起案件，並以死搶手方式，將錢丟包在一處農舍，但仍被警方查獲，而警方追查發現，「被搶的車手」與搶匪其實互相認識，當天還和主嫌搭同一台車到場，懷疑這場「黑吃黑」案，可能另有隱情，將持續追查。

黑衣男衝出騎樓，手上緊抓黑色大包包，後方有人緊追在後光天化日之下，包包內裝的705萬遭到搶劫，而這更疑似是一場，精心策畫的黑吃黑案。

目擊民眾：「聽到是被詐騙還什麼的。」台北市大同區，3日下午發生搶案，一名婦人遭假投資詐騙，和車手相約面交，沒想到車手剛得手贓款，就被搶匪奪走，警方追查逮到六名嫌犯。

員警VS.陳姓主嫌：「你這邊幫我簽名。」陳姓主嫌策劃整起搶案，在八里區住家遭逮，警方追查發現，當天他和遭行搶的張姓車手，搭同台車到現場兩人更早就認識，搶案疑似是詐騙集團精心安排的戲碼。

陳姓搶匪犯案後，兩名同夥開車接應，帶著705萬，到新北市八里區據點，由李姓共犯死轉手，供稱錢藏在農舍，警方在附近尋獲700萬現金，追查逮獲幕後主嫌。

台北市警大同分局副分局長楊文欽：「我們初步了解，應該是彼此間有認識，在民宅內是沒有發現(贓款)，那我們專案小組，立即擴大搜索範圍，在附近的農舍起獲了700萬(元)。」

車手否認有參與搶劫策畫，當街行搶705萬，究竟是詐騙集團用來取信被害人的劇本，或是黑吃黑警方要持續調查，釐清真相。

