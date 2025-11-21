詐騙首腦幫求情！收賄529萬加賓士車 前所長被重判13年8月

記者楊忠翰／台北報導

葉育忻。（圖／翻攝畫面）

台北市大同分局寧夏路派出所長葉育忻，先前收受詐騙集團首腦「藍道」杜承哲賄賂，包括逾500萬元的現金及賓士車，再洩漏民眾個資及警方查緝資料；儘管杜承哲庭訊時向法院求情，二審法官仍重判葉男13年8月徒刑；葉男不服提起上訴，最高法院駁回其上訴，全案定讞，葉男將要入獄服刑。

據了解，2022年間，詐騙集團首腦「藍道」杜承哲，教唆手下囚禁凌虐61名求職者，其中3人慘遭虐死，最高法院重判杜承哲等3人無期徒刑定讞；檢警追查後發現，當時杜男與寧夏路派出所長葉育忻過從甚密，遂率隊前往大同分局搜索，檢方複訊後聲押葉男獲准，並於隔年將他起訴。

葉男應訊時否認貪污犯行，亦否認非法利用個資，他與杜承哲認識1年多，見對方已改過自新，加上自己不拘小節，才會答應杜男請求。但他得知杜男犯下多起詐欺案件，還牽扯3條人命，自己為此深感懊悔。

一審法官認為，葉男收受現金、賓士車等財物，總計529萬元，遂依違背職務收賄罪判他12年6月徒刑，洗錢罪判1年徒刑，行使偽造公文書罪則判1年2月徒刑，並沒收不法所得，葉男不服提起上訴。

高等法院審理期間，杜承哲試圖幫葉男說情，並聲稱行賄金額並不高，前後僅50萬元左右，賓士車則是免費贈送，雙方並無對價關係；至於其他款項均是拿來辦案，事後葉男都會歸還，杜承哲甚至表示：「刑度加在我身上！」

但法官並未採信，仍依違背職務收賄罪判葉男11年6月徒刑、褫奪公權5年；洗錢罪判刑1年徒刑，併科20萬罰金；行使偽造公文書罪則判1年2月徒刑，合併應執行13年8月徒刑；葉男再提起上訴，最高法院駁回其上訴，全案定讞，近期葉男將入獄服刑。

