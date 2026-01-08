詐騙首腦陳志引渡中國掀疑雲 被酸「人回錢沒回」5千億被美國扣押

太子集團首腦陳志被捕，引渡回中國受審。（翻攝畫面）

太子集團涉及跨國詐騙，首腦陳志6日在柬埔寨被捕，並引渡到中國接受審判，陳志去年遭美國司法部通緝，但柬埔寨卻把他移交給中國，分析師指出可能涉及美中角力。美國司法部已扣押總值約新台幣5000億元的不法所得，中國卻只有接收到嫌犯陳志，被中國網友質疑當局緝捕慢半拍，甚至像是保護特定對象；陳志是福建人，不排除參與福建幫，而福建幫最高領導人是習近平，被聯想是習的「中南海帳房」。

柬埔寨內政部昨天晚間證實，於1月6日逮捕三名中國籍人士，分別是陳志、徐吉良（Xu Ji Liang，音譯）與邵繼輝（Shao Ji Hui，音譯），拘捕行動經數個月聯合調查，在打擊跨國犯罪合作框架下，應中國當局請求，將三人引渡至中國。

廣告 廣告

陳志的柬埔寨國籍已於12月「依皇家法令撤銷」，他雖然被美國通緝，但柬埔寨仍決定把他引渡到中國，隱含美中角力因素。柬埔寨和泰國邊界衝突已久，中國長期扮演調解人的角色，希望藉此掌握東南亞地區影響，與美國互別苗頭；合著《詐騙：東南亞網絡犯罪窩點內幕》的作者、分析師馬克博（Mark Bo）指出，中國在促成柬泰停火方面發揮作用，「可以肯定的是，中國更希望抓獲陳志，而不是等美國先抓到人」。

美國通緝陳志之後，引發新加坡和泰國在內的其他亞洲國家政府，對於太子集團及同夥展開查緝並扣押相關資產，但中國政府基本上對此保持沉默。中國當局未對陳志被捕及引渡一事發表評論，美國司法部也拒絕置評。





更多《鏡新聞》報導

蔡正元「三中案」唯一有罪要坐牢 邱毅：當馬英九的司法防火牆

修國安法禁鼓吹武統 內政部次長：中共幾乎重演俄羅斯攻擊烏克蘭前兆

彭啓明推廣衛生紙丟馬桶 爆料立法院化糞池「連預算書都有」