詐騙魔爪伸到日本！26歲台男赴日當車手 得手400萬被捕

國際中心／游舒婷報導

台灣一名男子用觀光簽證入境日本後，在日本擔任「車手」向日本民眾詐騙，共得手400萬日圓（約新台幣80多萬元），後來因為詐欺、詐欺未遂罪遭到起訴，長崎地方法院15日開庭審理，該名男子則當庭認罪。

26歲台籍呂男到日本當車手，詐騙400萬日圓被捕。（圖／資料照）

根據《NHK》報導，該名男子為26歲的台灣籍男子呂建賢，檢方說明，呂男去年經由熟人得知「在日本有欺騙他人並收取現金的工作」，在日本期間甚至食宿全包，他隨後以短期滯留的簽證入境日本，奉詐騙集團的指示待在東京都內。

廣告 廣告

呂男被捕當天，他接到指示到長崎，先是到指定地點拿到一張偽造的證件，事後謊稱自己是「財務部經理」在停車場向一名60多歲的男性上班族碰面後，騙走400萬日圓，收到款項後放到公園內，由另一名成員回收。兩小時後試圖再以同樣手法詐騙另一人，這次還沒成功就被警方逮捕，事後被控詐欺與詐欺未遂。

15日長崎地方法院開庭審理，呂男針對起訴內容全數認罪。報導指出，長崎縣內自去年10月以來，已有多起短期入境的台灣籍人士因擔任詐騙車手而被逮捕的案例。警方認為，詐騙集團利用短期滯留的外國人犯案比例增加，目前正在積極追查，試圖揪出幕後黑手。

更多三立新聞網報導

「貨到付款」也是陷阱？1話術他帳戶慘被凍結 手法曝光

內鬥翻車！中國詐騙集團金流首腦遭同夥搶錢 報警後「自己被捕」

小心詐騙1手法！她上當8次沒發現 780萬慘被騙光

差點被詐騙！他用ChatGPT反將一軍 對方嚇到當場求饒

