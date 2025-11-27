【詐騙】假冒Payoneer金流服務Email通知？加LINE客服處理？當心誘騙轉帳

近期有不少民眾收到假冒跨境支付平台「Payoneer（派安盈）」的電子郵件，內容聲稱使用「先買後付」購買了高價商品（如 iPad mini），並告知即將扣款。若因為緊張看到自己的名字和個資而點擊郵件中的連結，或加入信中提供的 LINE 客服，就會落入詐騙集團的圈套！這類詐騙主要利用民眾擔心「被盜刷」或「遲繳將上報聯徵中心」的恐懼心理，一步步誘導加入假客服 LINE 群組，佯裝銀行帳戶驗證，實際上是誘騙轉帳，千萬當心！

廣告 廣告



您的在線商品訂單 Email 通知？



詐騙信件版本：



金流-Payoneer

感謝使用信用購( SXH 先買後付) ,2025/11/24 15:15:26 您的商品已出貨，將於24小時內進行結算，遲繳將上聯徵中心

交易方：SXH特約商店

訂單編號：CL14313691277040

消費金額:14900TWD

商品名稱：【iPad mini 太空灰 128G】



主要會收到類似這樣的信件內容：





內容甚至還會有自己的姓名、電話、地址、Email 等相關個資。



詐騙手法解析：



根據民眾回報的案例，這類詐騙通常會經歷以下幾個階段：





收到偽造的金流服務「信用購（先買後付）」電子郵件通知



詐騙集團會發送一封 Email，標題可能為「OOO 您的在線商品訂單」或「金流-Payoneer」。信中詳細列出購買人姓名（可能是您的真實姓名）、收貨地址、金額（例如：14,900 TWD）以及購買商品。目前比較多民眾收到【iPad mini 太空灰 128G】的內容。







關鍵詐騙話術



信件會特別標註：「感謝使用信用購( SXH 先買後付) ,2025/11/24 15:15:26 您的商品已出貨，將於24小時內進行結算，遲繳將上聯徵中心」。這實際上是詐騙集團發送的偽造交易平台通知信，恐嚇民眾即將結算扣款。



MyGoPen 提醒： 請注意寄件者的 Email 地址。以此案例為例，寄件者顯示為 [email protected]，這明顯不是正規的官方網域。詐騙慣用「長得很像官方、卻不一樣」的寄件網域來混淆民眾。





誘導致電或加入假客服 LINE



當民眾發現自己根本沒買這樣東西，心急之下會透過 Email 內的聯絡方式（通常是不明 LINE 帳號或釣魚網站連結）來聯繫對方。以這個案例來說，會被加入一個假冒的官方 LINE 帳號。





當您詢問訂單細節時，假客服會傳送以下制式訊息：



「這邊查詢到您這筆交易訂單是使用『先買後付』進行下單購買的，『先買後付』是一種延後付款的支付方式，消費者在收到商品或服務後在業者會向您綁定的金融帳戶發起請款，跟信用卡刷卡消費一樣先付款後繳費。」



假客服解釋何謂先享後付，試圖取信受害者。







聲稱「個資外洩」並轉介「工單處理」群組



當您表示並未購買時，詐騙集團會立即將責任推給「個資外洩」，讓您更加恐慌。其中假客服會說：「那可能是您個資外洩，他人盜用您的個資被綁定在我們平台申請先買後付帳戶進行網絡購物。」



緊接著，他們會假裝好心要幫您「取消訂單」或「緊急止付」，要求您加入另一個 LINE 群組（例如：工單處理-A10035），並聲稱：



「我看到這個訂單商家這邊已經出貨，系統將於出貨後將自動進行扣款，我幫您遞交【工單】會有專人客服優先幫您處理，申請緊急止付，請不要離開耐心等待幾分鐘。」



詐騙集團將受害者轉至「工單處理」群組，營造多方處理的假象。







要求「語音通話」與「錄音憑證」



進入群組後，會有名為「陳俊明」或其他化名的「專員」出現。這是詐騙最關鍵的一步，他們會避開文字留存證據，要求直接通話。



詐騙話術如下：



「我有收到系統通知，您這筆交易訂單被判定是異常訂單，系統規定需要跟您本人例行照會核對一下訂單資訊，同時也需要錄音憑證...請問您現在方便語音通話嗎？」



假專員要求進行語音通話，準備進行下一步的網銀詐騙。





一旦接通語音電話，詐騙集團就會指示您操作網路銀行「確認餘額」、「帳戶驗證」或「解除設定」，實際上是誘騙您將款項轉出，或騙取您的 OTP 驗證碼。看似在「協助止付」，卻是詐騙集團常見的誘騙流程。





如何辨識與防範？



1. 一定要檢查寄件者網域

正統的官方信件並不會使用如詐騙案例的 @kzyh-twty.cyou 或免費的 @gmail.com 作為客服信箱。

2. 不隨意點擊連結或加不明 LINE 帳號

事實上正規的金融支付平台，不會要求用戶私下加入 LINE 群組處理帳務問題，更不會有「工單處理群組」這種非正規管道。

3. 不要依照指示下載不明程式

詐騙集團可能會以「安全檢測」為由，要求您下載不明 App（如 .apk 檔）。這些通常含有木馬程式，一旦安裝，您的手機個資、密碼將遭到駭客竊取。

4. 直接向官方求證

如果您真的擔心有這筆交易，請不要使用信件中的電話或連結。請自行上網搜尋過去曾接觸過的品牌，透過官網上的正式客服管道詢問。



此外，在內政部警政署所設立的 165 打詐儀錶板，我們可以使用關鍵字搜索，例如搜尋「先買後付」，看看過往是不是有人被相同的手法騙過，也可以透過這個方式來勸誡身邊的親友，減少受騙上當的機會。







結論



詐騙集團利用的就是民眾對「先買後付」機制的不熟悉以及對「扣款」或影響信用的恐懼，藉由盜用個資的 Email 釣魚信件，誘導民眾加入不明 LINE 帳號，依假客服通話指示匯款或操作網銀。若收到類似訊息，請務必保持冷靜，並養成「多一個動作去官方管道查證」的習慣，先掛斷或不予理會，並撥打 165 反詐騙專線諮詢。



簡易 AI 摘要防詐漫畫：





資料來源：



內政部警政署 - 165 打詐儀表板