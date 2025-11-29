詐騙！國中生深夜網購「帳戶突遭凍結」 阿嬤帶孫急衝警局求助

國中生誤信詐團的「網購凍結帳戶」話術，險些受騙。 圖：警方提供

屏東內埔近日發生一起網購詐騙，一名國中生誤信網路詐騙訊息，誤以為自己「帳戶遭到凍結」還收到來自網購賣家的訊息，聲稱要點入連結、加入客服才能處理問題。所幸家屬察覺異常，立刻前往警分局求助。

一名16歲邵姓國中生在深夜網購時，手機頁面突然跳出「帳戶凍結」警示，隨後收到自稱賣家的訊息，並附帶可疑連結，要求他立刻加入「客服LINE」處理問題。少年一時慌亂，幸好在旁的阿嬤察覺異常，兩人立即前往內埔警分局求助。邵姓國中的阿嬤表示，孫子平常雖愛網購，但從未見他如此慌張，當下懷疑可能遇上詐騙，因此立即帶他到派出所查證。

警員獲報後，立馬辨識出，這正是近年常見的「網購凍結帳戶」詐騙手法。詐騙集團通常假冒平台賣家或客服，製造帳戶異常假象，使被害人恐慌，再誘導加入通訊軟體或點擊假連結，以竊取個資或引導匯款。員警向祖孫解說詐騙手法運作，並提醒少年切勿點擊不明連結，還示範其他常見詐騙話術。少年驚呼：「差點就真的被騙了！」阿嬤也連聲感謝，直言若未立即到警局，可能就上當受騙。

內埔警分局提醒，詐騙集團常冒用網購賣家、客服名義，以「帳戶異常」、「訂單錯誤」等理由，要求民眾點擊連結或加入通訊軟體好友，逐步引導操作再騙取個資與金錢，呼籲民眾遇此情形務必提高警覺，不要輕信不明連結與指示，若有疑慮可隨時撥打165反詐騙專線、110或至最近警察機關諮詢，共同守護財產安全。







