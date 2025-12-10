【詐騙】幫宣傳就送iPhone的Threads貼文？加LINE和簡訊認證？別將驗證碼交給任何人

幫忙宣傳就送你 iPhone、筆電、公仔的 Threads 社群貼文？只要加 LINE 和簡訊認證為活動人員即可？經查證，這是典型的送禮詐騙手法，除了偽冒的 Threads 貼文外，也不是任何正規商家的 LINE 帳號，詐騙集團會藉此騙取個資，利用受騙民眾提供的 6 碼簡訊認證碼，註冊不明平台帳號或進行犯罪行為，提醒民眾切勿將簡訊驗證碼提供給任何人。



拍圖片在 Threads 宣傳就送 iPhone？



原始謠傳版本：



領取資格：你認證為我們活動人員，然後給你發放獎勵然後你領到獎勵拍個圖片在脆，在脆宣傳一下就可以了喔 寶寶



因為我們公司剛成立 為了積累粉絲和客戶 正在與大家合作宣傳送福利的活動喔 幫忙助力推廣認證line就可以免費領取手機喔 請問有興趣瞭解嗎



並在社群平台流傳：





查證解釋：





典型社群詐騙手法



（一）以網傳詐騙貼文為例，為 Threads 用戶「camel.253044」所發布，它在底下留言回應其他人表示要加入 ID 是「@301pkjfo」的 LINE 帳號；檢視「camel.253044」的帳號主頁，還有宣稱要送蘋果手機的貼文。





（二）經實際測試，會加入一個叫做「天天福利社（定期兌換好禮）」的帳號，好友人數只有 88 人，也不是經過 LINE 認證的官方帳號。





詐騙集團會宣稱領取資格是要認證為他們的活動人員，並且拿到獎勵後要拍照上傳到 Threads 上幫他們宣傳，而認證方式要透過 LINE。



此時會要求民眾給他們看 LINE 帳號（我的帳號頁面）是否有綁定 Apple 或 Google 帳號，實際上是偷偷檢視在上面顯示的電話號碼。





接著就會進一步要求民眾提供姓名、電話、地址，並以認證為由索取 6 位數簡訊驗證碼，實則是拿民眾的手機號碼註冊不明的平台帳號，還聲稱若收不到驗證碼就代表已經領取過禮物，無法再領取。



（三）提醒民眾，看到這裡基本上就可以確定對方是詐騙集團，其實在前半段的對話過程中就可以看到一些破綻，比如簡繁參雜的訊息以及非台灣用語，後半段就是要騙取個資及利用手機號碼註冊不明的平台帳號，簡訊驗證碼是最後一關，千萬不要將驗證碼交給任何人。







同一 LINE ID 出現在不同社群帳號貼文中



查核記者以「@301pkjfo」為關鍵字搜尋還發現，TikTok 上另有一個「l12408」的帳號，同樣宣稱加 LINE 領取福利，獎品包括公仔、手工娃娃等等，可知詐騙集團用不同的社群、同樣的方式在網路上尋找目標。







結論



網路抽獎、送禮已經是老套的詐騙話術，通常都會要求民眾加 LINE，透過所謂的 LINE 客服進行下一步，但主要目的是騙取民眾個資甚至是金融帳戶，近期又多了另一個手法，是利用民眾手機號碼註冊不明平台帳號，提醒民眾切勿將簡訊驗證碼提供給任何人。

