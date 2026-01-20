詐騙？持永久居留卻連年收「居留證到期」簡訊 方恩格曝結局

移民署連兩年寄居留證到期簡訊，持永久居留的方恩格表示不解，引發討論。（合成圖／資料照、方恩格提供）

近年政府加嚴對陸籍人士的言論管控，繼「亞亞」等陸配遭強制離境後，又有一陸配「關關」被挖出曾說「遲早紅旗插滿台灣」而被遣返。政府對居留身分的定義引發爭論，美籍國際政治觀察家方恩格透露，連年收到移民署的「居留證到期」簡訊，但他其實持有永久居留。

陸籍、外籍人士的居留權引發討論，據了解，若已「定居」、入籍中華民國，取得國民身分證，即具有國民身分，除非是當初申請文件偽造，否則一般言論不當會改以刑事法律（如《國安法》、《刑法》煽惑他人罪）起訴，而非直接行政遣返。但若為「依親」長期居留，持有居留證 （ARC），屬於行政許可，若違反居留辦法（如遭認定危害國安），政府可廢止許可並遣返。

方恩格律師20日發文附截圖提到，最近幾年，他在1月份會收到來自移民署的簡訊。只見簡訊為中英文並陳，寫道：「移民署通知，您的居留證將於2025年2月3日到期，請於到期前辦理延期或離境」、「您的居留證將於2025年2月18日到期，請於到期前辦理延期或離境」。

方恩格指出，因爲他持有永久居留，不會到期，也不用辦理延期。他已經親自去移民署服務櫃台問，官員說「可以不理」。

方恩格在文末補充後續發展，「移民署（NIA）已經聯絡我，問題解決了，服務態度也非常好，感謝！」網友表示「是詐騙訊息嗎（方恩格：我本來以為是詐騙訊息）」、「感覺他們好像想提示什麼？」、「要小心方丈」。

