【詐騙】收到公司高層Email？要你建立LINE群組？詐團假冒！要求代墊費用騙匯款

近期 MyGoPen 收到用戶回報，表示收到疑似公司高層寄來的 Email，要求建立新的公司 LINE 群組，並回傳 QR Code。當心！這是近期出現的詐騙手法，詐騙集團會佯裝公司主管，要求員工建立 LINE 群組，獲得 QR Code 後，再把其他假冒公司高層的詐團成員拉進組，並要求受害者先行處理公司匯款或是代墊費用，藉此騙取錢財。警方提醒，收到可疑電子郵件，務必謹記不要回覆，並轉交上級或是 IT 相關單位查證；也不要隨便加入陌生的 LINE 群組邀請，且「要你匯款」的百分之百是詐騙。

偽冒公司高層 Eamil 的詐騙



部分民眾在公司會收到類似的信件：



先馬上建立一個公司的LINE群組,暫時先不要邀請其他人加入。進群之后,請自行備註好職稱+姓名,並把群組的QRCode 條碼用電子郵件寄給我,後續我還有工作安排。



或這個版本：



因工作需要,請建立一個只有你在內的公司Line群組,暫時不要邀請其他人加入,等我進去後再安排其他人員加入。建立完成後,請將群組的QR Code轉寄到此信箱,以便後續工作安排



類似這樣的電子郵件：





部分系統會顯示提醒這是來自於外部信件，這都是收件者需要特別留意的。



查證解釋：





公司電子郵件加 LINE 詐騙



MyGoPen 近期收到用戶回報，表示收到公司高層寄來的 Email，內容大多要員工建立一個新的 LINE 群組，並且回傳 QR Code，有時還會語帶急促，希望盡快處理，等到建立新群組後，再拉假冒公司員工的詐團成員進組，並以長官名義，要求受害者先行匯款或是代墊公司費用。





請小心！這是近期熱門的詐騙手法，如台灣零售商美廉社於 2025 年 11 月 28 日即在 Facebook 粉專發文提醒，表示近期有不明人士冒用本公司主管名義寄送 Email，要求加入 LINE 群組、提供群組 QR Code 等，提醒民眾提高警覺。近期也有多家公司有類似狀況。



「165全民防騙」也於 12 月 8 日發文，提到最近詐騙集團假冒公司高層寄送 Email 到員工信箱，再用理由把你引到私開的 LINE 群組裡。警方提供 4 種防堵及辨別詐騙的方法：



1. 不回可疑的 Email。

2. 不加入陌生的 LINE 群組邀請。

3. 可疑郵件，轉交資訊部或相關單位查證。

4. 「要你匯款」100% 是詐騙。





平常遇到疑似詐騙狀況，可試著先到內政部警政署架設的「165 防詐儀錶板」，透過關鍵字查詢過去是否有相關案例。









提醒民眾，若收到假冒公司高層的 Email，務必先檢視寄件人信箱是否有可疑之處，也可以先試著詢問 IT 部門、同事或主管，遠離詐騙陷阱。





（Gemini 彙整防詐摘要漫畫）

資料來源：



Facebook - 美廉社-物美價廉福利社

Facebook - 165 全民防騙



