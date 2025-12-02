【詐騙】收到7-11賣貨便先收款後配送的實名認證網址？假客服！釣魚網站手法解析

近期許多民眾回報關於偽冒賣貨便認證的詐騙釣魚網站，詐團傳送 7-11 賣貨便先收款後配送的多則網址及 LINE 客服帳號。經查證，這些均非 7-11 賣貨便的官網和官方客服。提醒民眾，在網路上進行買賣時，7-11 賣貨便雖是常見的交易方式，但若對方在過程中宣稱因為沒有實名認證導致帳戶被凍結、要求加 LINE 客服帳號處理，基本上就是詐騙，勿輕信其說法在不明網站上填寫任何資料，以免造成財物損失。



網傳7-11賣貨便先收款後配送連結？



話術版本：



對方宣稱賣貨便未通過實名認證，要求透過其提供的方式完成認證。



MyGoPen 收到許多民眾通報詐騙案例：





查證解釋：





網傳連結偽冒 7-11 賣貨便官網



檢視網傳的幾組連結，網站介面乍看之下和 7-11 的賣貨便非常像，網址裡還都有「7-11」、「myship」，比如：「https://myship-711-tw-com＊qpon」、「https://myshipil7-11＊7elevennoosss＊cyou/index/index?id=4755」。



事實上，7-11 賣貨便的官網網址是「https://myship.7-11.com.tw/Home/Main」，而網傳連結都以「-」代替「.」，試圖以假亂真，混淆民眾。











網傳的 LINE 客服也非 7-11 賣貨便官方 LINE 帳號



除了假冒的網站，網路上還流傳一個「7-ELEVEN 賣貨便線上客服」的 LINE 帳號，但仔細檢視，可以發現其為未經過 LINE 官方認證的帳號，且好友人數不到 300 人，非常可疑。









根據 7-11 賣貨便官網資料，他們的官方客服 LINE 帳號 ID 是「@myship711」，且有經過 LINE 官方認證的藍色盾牌，賣貨便官方客服不會另外以連結或 QR CODE 要求賣家加入別的帳號。











詐騙的常見話術與假網站破綻



近期詐騙集團在社群媒體上常見的發文內容，主要謊稱要免費送藝人周邊商品或自製禮品，又或者是宣稱要轉賣多的飯店禮券、甜點等各式產品，通常會配合節慶時事；若民眾有意願領取購買，便會回傳假的 7-11 賣貨便連結，要求民眾匯款，或在交易過程中聲稱民眾沒因為有進行實名認證，導致帳戶被凍結。















除了這些相似的話術之外，在買賣過程中，詐騙集團的訊息通常會出現非台灣用語、參雜簡體字，當看到這些特徵時就要提高警覺；而假網站雖然整體做得很像，但也會出現非台灣用字，並且部分區域點擊時沒有反應，只要多瀏覽，就會發現有很多可疑之處。









另外在內政部警政署所設立的 165 打詐儀錶板，我們可以使用關鍵字搜索，例如搜尋「賣貨便」，看看過往是不是有人被類似的手法騙過，也可以藉由這個方式來勸誡身邊的親友，減少受騙上當的機會。





目前光是「賣貨便」這樣的關鍵字，全台各縣市就有將近 8000 個案例，務必多方檢查。





結論



網傳的 7-11 賣貨便先收款後配送連結和 LINE 客服帳號都是假的，詐騙集團通常會提供假網站，一來是騙取信任，二來是盜取個資，過程中會宣稱民眾因為沒有完成實名認證導致帳戶被凍結，民眾依指示填資料後，卻被告知驗證失敗並要求多次匯款，但實際上這些都是詐騙的話術，在網路上進行任何交易時務必要提高警覺。







