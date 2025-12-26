【詐騙】看影片加入李鴻源的LINE交流探討世界趨勢？當心投資詐騙！冒名假帳號

網傳多組冒用李鴻源名義成立 LINE 帳號的 ID，宣稱可以一起交流討論，掌握世界趨勢，加入後會要求民眾操作投資帳戶。經查證，此為常見的投資詐騙手法，利用公眾人物的影響力騙取民眾信任，先以贈送物品或理財教學等柔性話術進行互動，再進一步要求提供個資甚至是匯款；民眾若遇到此類情況，切勿聽從對方指示，如果已經被騙，應立即停止任何匯款或轉帳的動作，並蒐證向警方報案。



看影片加入李鴻源的 LINE 帳號？



原始謠傳版本：



中美夾縫中的台灣該如何生存？#中美 #台灣 #民進黨 #政府 #ACFA #廠商



主要在社群平台流傳這些影片，並邀請加入 LINE 帳號：





查證解釋：





李鴻源已澄清網傳 LINE 帳號並非本人



（一）過去 MyGoPen 查證關於高鐵只能坐到烏日傳言的查核報告曾訪問李鴻源本人，當時他就已經表示，網路上流傳的 LINE 帳號、TikTok 帳號都不是他本人；2025 年 12 月 11 日，李鴻源在官方 Facebook 粉絲專頁發文指出，近期有人使用他的名義在 LINE 上發布以投資為名義的詐騙訊息，提醒民眾勿上當受騙。









根據查核記者搜尋，目前不肖人士冒用李鴻源名義開設大量的 LINE 帳號，這些帳號的 ID 有：「hy2058」、「hy2059」、「hy2060」、「hy2061」、「hy2071」、「hy2072」、「hy2608」、「hy2026」等等，可以看出只是在透過變換後面數字不斷成立 LINE 帳號。



（二）根據民眾回報，加入這些 LINE 帳號後，對方的話術主要有兩種，會先詢問是否為李鴻源的粉絲，接著把民眾加入另一個 LINE 群組，裡面還會有自稱是前財經節目主持人楊世光的人分享世界金融趨勢，近期更成立「財商獅子會」，又把成員再加到另一個群組，是很典型的投資詐騙手段。









而另一套話術則是宣稱，為了避免台灣捲入戰爭，中國國民黨主席鄭麗文已經和中國提出條件，其中有一條是台灣可以根據金融交易方式獲得資金，「未來會有特定香港上市公司被注入資金、抬升股價,你可以用投資帳戶進行同步操作——簡單來說，就是『跟單交易、同步獲利』。」





冒用公眾人物名義、要求加 LINE 的詐騙手法



（一）查核記者實際測試，網路上流傳的李鴻源 LINE ID 有些已經搜尋不到帳號，有些雖然還能搜尋到，但至本篇查核報告截稿前均未回覆任何訊息。



提醒民眾，此類冒用公眾人物名義進行詐騙的案例層出不窮，說法從免費贈書、投資理財教學、虛擬貨幣或股票交易都有，有的是要騙取民眾個資，有的會更進一步成立假理財網站，誘騙民眾投入大量金錢操作，切勿聽從對方指示。



（二）刑事局 2025 年 6 月指出，已和 LINE 合作打擊詐騙，大規模停權 7.3 萬個異常帳號，常見的手法是詐騙集團會先透過社群平台刊登廣告，吸引被害人點入後要求加 LINE 群組，詐團成員再假扮投資老師、助理等身分，以話術騙民眾匯款。



警方表示，若民眾發現加入 LINE 投資群組後忽然解散，或內部成員無故被退出、其餘帳號變「不明」，此群組就是詐騙集團所成立。對此，警方呼籲民眾別再加入類似 LINE 群組。



（三）MyGoPen 過去也曾發布多篇破解投資詐騙的相關文章，當民眾發現疑似已被詐騙時，最重要的是要及時止損，立刻停止任何匯款、轉帳的動作，也不要相信為了挽救損失的錢要再投入更多的說法，同時蒐證截圖，保留證據報警處理。





結論



網路上流傳多組冒用前內政部長李鴻源名義成立的 LINE 帳號，要求民眾操作投資帳戶，是典型的投資詐騙手法。民眾若遇到此類情況，切勿聽從對方指示或提供個資。



