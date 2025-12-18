【詐騙】社群出現台大醫院線上減重門診廣告？加醫生LINE？不要點！冒名廣告投放

網傳「台大線上減重門診」的訊息，近期有民眾在 Facebook、LINE 等社群平台看到廣告，聲稱是臺大醫院的線上減重門診，只要加 LINE 好友即可領取調理方案。當心！這是常見的一頁式詐騙網站，詐騙集團先以假的台大醫院粉專投放廣告，吸引不知情的民眾點擊，加 LINE 好友後再索取個人基本資料與銀行帳戶，藉此詐取錢財。提醒民眾，有減重或是任何醫療需求，請至醫院尋求專業醫師協助，不要在網路上點擊不明連結或廣告，避免上當受騙。

MyGoPen 近期收到民眾回報，在 Facebook、LINE 等社群平台看到臺大醫院的線上減重廣告，點擊連結後會進到一頁式網站，並要你加入 LINE 好友領取調理方案。



這是詐騙集團常見的手法，假如民眾沒注意，真的加入 LINE 好友，會發現對方是一個自稱「台大醫師」的帳號，後續會要你提供個人基本資料和銀行帳戶，藉此詐取錢財。









這則詐騙手法最早於 2025 年 7 月在 Facebook 上出現，當時有一個命名為「臺大醫院 ‧ 線上減重門診」的詐騙粉絲專頁，下廣告吸引受害者，台大醫院粉專當時隨即發布澄清，表示在 Facebook 上打著台大醫院名義，聲稱販售矽膠牙套跟線上減重門診，都是詐騙。









如果到當時的「臺大醫院 ‧ 線上減重門診」粉專搜索，會發現它已於 11 月 10 日改名為「LocalSparks」，變成與台大醫院完全無關的粉絲專頁。





而且管理員來自孟加拉、巴基斯坦、越南等地，就是沒有台灣。









後續加 LINE 會收到類似這樣的內容，誘騙訂購療程，還有偽冒台大醫師的證件。





如果不確定自己看到的內容是否為詐騙，除了向 MyGoPen 尋求真人協助外，也可以先到內政部警政署設立的「165 打詐儀錶板」，以關鍵字搜尋過去是否有民眾受騙；或是使用數發部設立的「網路通報詐騙查詢網」，回報可疑網站。









詐騙集團利用假粉專投放廣告，誘騙民眾加入LINE好友，進而索取個資、銀行帳戶或是銷售不明藥物以騙取錢財。臺大醫院已澄清並無此線上門診服務。提醒民眾，有任何減重或醫療需求，務必前往醫院尋求專業醫師協助，切勿點擊社群平台上來路不明的連結或廣告，以免受騙上當。

Facebook - 台大醫院 National Taiwan University Hospital

內政部警政署 - 165 打詐儀錶板

數位發展部 - 網路詐騙通報查詢網



