詐騙！網路徵「紙盒加工人員」 店家地址竟是民宅

高雄有水產業者，遭盜用名義，在網路上徵才，說要應徵，烏魚紙盒加工人員，沒有經驗可以，一個禮拜就能賺3至5千元，應徵文還附上公司地址，說可以直接到店家取材料，但實際走訪，卻是民宅，讓住戶非常困擾，直接在住家門口，貼出公告，說這是詐騙，而被盜用的業者，也很無奈，警方表示，將會主動前往調查，以釐清事發經過，因為如果真的有冒用店家名義，詐取他人相關資料的話，恐怕就會涉及刑法，妨害名譽、詐欺等罪。

超厚烏魚子，用火烤過表面微焦，看起來超好吃，每年11月到1月，是烏魚子季節老饕愛吃，但沒想到現在詐騙集團，歪腦筋卻動到，水產業者代工身上。

網路貼出徵才文，說店內最近忙到爆，真的很缺人手，職缺是烏魚紙盒加工人員，沒經驗也可以一週就能賺3至5千元，並附上公司地址，可以直接到店裡取材料，但這通通都是假冒，水產業者說：「只要沒有人受騙就好，隨便網路上搜尋營登那種，就近來看(會知道是詐騙)，但如果你是外縣市的人，看他上面是有講說，外縣市也可以應徵，那就比較不保險。」

業者被盜用名義實在很無奈，實際走訪地址是間民宅，沒有水產行也沒有店面，但太多人來問，住戶實在不堪其擾，門口直接貼出來，這篇網路徵才文，是詐騙不要相信，附近民眾說：「就是來問，就是說是不是有家庭代工。」民眾說：「大家想要多賺點錢，找代工，就說要他的資料。」

而網路PO出徵才文的帳號，另外也被搜尋出，又有新貼文，誠徵家庭合作夥伴，恐怕又是新詐騙，高雄前鎮分局瑞隆所副所長張簡慶一說：「本分局目前尚未接獲相關報案，經審視貼文內容，PO文者如冒用法人，自然人名義上網徵才，進而詐取他人相關資料，恐涉及刑法，妨害名譽，詐欺等罪，本分局將主動前往調查，以釐清事發經過還原事實。」

業者遭盜用名義，在網路上徵才，不少人信以為真，結果到場撲了個空，警方也提醒，求職務必多注意多一分留心，不要亂交出個人資料，避免掉入詐騙陷阱。

