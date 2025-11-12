「詐騙、賭博、豬仔」涉12兆泰銖！KK園區首腦佘智江 遭泰國「重裝押解」回中國

2025年11月12日，中國籍賭博集團主謀佘智江，在泰國警方的押送下抵達曼谷蘇凡納布機場，被引渡回中國。路透社



近年最常出現的詐騙園區就屬緬甸的「KK園區」，其中首腦佘智江曾被國際刑警組織列紅色通緝，他又曾是「一帶一路」峰會的座上佳賓，佘智江堪稱近年被捕的亞洲網路犯罪經營者中，最令人頭疼的人物。不過，三年前在泰國落網的他，今天（11／12）被泰國警方重裝押解下，引渡回中國受審。據報導，佘智江至少牽扯出涉案金額高達12兆6300億泰銖（金額約同台幣）之指控。

43歲的佘智江（原名佘倫凱）是中國籍，後來也取得柬埔寨國籍。他早年是在菲律賓從事電信詐騙，獲得一定成績後，他野心轉往柬埔寨、緬甸一帶，並在緬甸位在泰國邊境的城市水溝谷（Shwe Kokko）開發「亞太新城」（Yatai New City），其中也有最著名的「KK園區」，不少台灣民眾也被騙至此處當豬仔。

根據2024年聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的一份報告指出，佘智江在東南亞多國擁有龐大的商業與投資組合。佘智江2022年8月被泰國警方逮捕，其後一直囚於泰國監獄。

佘智江也曾經被中國官方視為，前往東南亞的重要商業夥伴，根據媒體報導，2018年11月，佘智江受到菲律賓總統杜特蒂的邀請，參加了招待習近平訪問菲律賓的歡迎晚宴。另外，2019年4月17日，「一帶一路」峰會在成都召開，四川省副省長鄧小剛，更親自接見了佘智江。佘智江甚至表示，自己曾為中共國安單位服務。

纏訟3年多後，泰國法院本週維持將佘智江引渡回中國的命令。

泰國媒體報導，泰國皇家警察中央調查局（CIB）今天將佘智江移交給中國警方，他將面臨經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖之指控。媒體也分析，這次引渡正值泰王即將對中國展開歷史性國是訪問前夕，將被視為兩國關係持續深化的象徵。

