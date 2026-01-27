【詐騙】電商平台通知雲端發票中獎的Email？當心釣魚郵件！會盜刷信用卡

近期許多民眾會收到詐騙集團寄出的釣魚電子郵件，通常打著 MOMO、PC Home、蝦皮、酷澎等電商平台的名義，聲稱雲端發票中獎，並提供財政部電子發票整合服務平台網址連結，要民眾填完資料才能領取。實際上，這是詐騙集團架設的偽冒網站，填完手機號碼登入後，網站會顯示「歸戶異常」，並要受害者重新填寫信用卡資料，如果警覺心不夠，個資帳號將遭到竊取，詐團會藉此進行盜刷，騙取錢財。提醒民眾，收到可疑電子郵件，或是要你填寫信用卡卡號的網站，一定要保持警惕，確認網址風險。

MOMO本平台 114 年 11–12 月期別雲端發票中獎紀錄與收款方式之說明



主要會收到這類可疑郵件：









釣魚網站頁面：





MyGoPen 近期獲報，有用戶收到「MOMO 購物網」客服寄來的 Email，聲稱 2025 年 11 - 12 月的雲端發票中獎，須至財政部電子發票整合服務平台完成歸戶，才能領取 1,000 元，並附上平台連結。



當心！這是詐騙集團寄發的釣魚郵件，如果民眾誤信選擇點選連結操作，銀行帳號資料就會外洩，信用卡也會遭到盜刷。



首先，信件中所附的連結為「https://einvoiceplatforma-tw＊com/」，而真正的財政部發票平台為「https://www.einvoice.nat.gov.tw/」。



雖然詐騙集團架設的假網站，外觀與真實網站相似，但如果仔細比對，會發現民眾要登入正版網站，可以透過手機號碼、自然人憑證與行動自然人憑證等 3 種方式，詐騙網站卻只能透過手機號碼登入；且如果是詐騙網頁，無論重整頁面多少次，下方的圖形驗證碼顯示的都相同。









假如民眾警覺心不夠，按照指示輸入，會進入要你填寫信用卡資料的偽冒頁面，聲稱因為你的「信用卡歸戶異常」，必須重新填寫相關資料。一旦填寫，詐騙集團就可以取得你的帳號，進行盜刷。









在警政署設立的 165 打詐儀錶板搜尋「財政部電子發票整合服務平台」，也能看到有不少受害者中招，詐騙集團除了冒用 MOMO 平台的名義，也有人收到假冒 PC Home、蝦皮等電商平台的釣魚郵件。



此外，MyGoPen 官網也有「詐騙網址幫你查」的服務，民眾如果收到可疑郵件，進入似真似假的網站，不確定是否為政府架設的網頁，也可以藉此查詢可疑網址。







這一波釣魚信件中，不少是從「@telenet.be」結尾的信箱地址寄出，MyGoPen 於 2025 年 9 月 4 日的破解詐騙文章中，提到過如何從根源封鎖，降低再收到釣魚郵件的風險。



民眾可以在 Gmail 介面右上角點選「設定」圖示後，選擇「篩選器和封鎖的地址」頁面，點選「建立新篩選器」，在寄件人的地方打上「@telenet.be」後，選擇「建立篩選器」，系統會詢問「當郵件完全符合搜尋條件時」的動作，選擇「刪除它」，如此一來，以後再遇到 @telenet.be 結尾的信件，Gmail 就會自動刪除。這裡可以參考相關影片教學。











總結來說，近期出現的一波釣魚郵件，以在電商平台的發票中獎名義，詐騙集團透過偽冒的財政部網頁，竊取民眾信用卡資料，藉此盜刷騙取錢財。提醒民眾，收到任何可疑郵件，一定要仔細檢查來源並確認網址風險。

