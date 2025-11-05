詐騙？65兩黃金+一堆紙鈔散落苗栗「貓裏山公園」 民眾不敢撿

苗栗市貓裏山公園。翻攝自苗栗市公所



苗栗縣苗栗市知名的「貓裏山公園」今（5日）上午發生一起離奇事件，有民眾晨運行經一處花圃時發現有大量金條與現金散落，擔憂是詐騙集團設局，報警處理。

據《聯合報》報導，苗栗市公所今日上午7時許接獲民眾通報，在貓裏山公園運動時，經過一棵梅花樹下，花圃間竟然有大批現金和金條，因狀況不尋常，通報轄區的苗栗警察分局前往了解。

據警清點，現場有5兩金條13塊，共65兩，有台灣銀樓保證書，另有6萬多元新台幣紙鈔，以及1萬多人民幣。目前警方已將金條與現金帶回保管，釐清來源與真偽。

更多太報報導

台中2警巡邏「車停路邊追劇」全被錄！被拍窗才中斷 分局開鍘：各記2申誡

「豪宅雙屍」富二代女藥頭大學就染毒！「100包毒咖啡寄到家」 母大義滅親報警

太子集團超囂張 101設博弈頂級招待所「一次租2層」