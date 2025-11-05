詐騙？65兩黃金+一堆紙鈔散落苗栗「貓裏山公園」 民眾不敢撿
苗栗縣苗栗市知名的「貓裏山公園」今（5日）上午發生一起離奇事件，有民眾晨運行經一處花圃時發現有大量金條與現金散落，擔憂是詐騙集團設局，報警處理。
據《聯合報》報導，苗栗市公所今日上午7時許接獲民眾通報，在貓裏山公園運動時，經過一棵梅花樹下，花圃間竟然有大批現金和金條，因狀況不尋常，通報轄區的苗栗警察分局前往了解。
據警清點，現場有5兩金條13塊，共65兩，有台灣銀樓保證書，另有6萬多元新台幣紙鈔，以及1萬多人民幣。目前警方已將金條與現金帶回保管，釐清來源與真偽。
