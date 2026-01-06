【詐騙】Threads傳免費領養小動物的貼文？加LINE聯繫？慣用手法！假賣貨便網站騙個資卡號

網傳免費領養小動物、寵物的影片及訊息，近期有用戶向 MyGoPen 回報，表示在 Threads 看到開放鸚鵡領養的貼文，聲稱一個人可以領養 4 隻，並要有興趣的民眾加 LINE 聯繫。當心！這又是詐騙集團的「新瓶裝舊酒」手法，只是把過去送書、嬰兒用品、寵物用品等，改成領養鸚鵡，民眾如果沒有及時察覺，使用詐騙集團提供的假賣貨便網站，不僅個資會外洩，詐團也會以交易失敗、未簽署金融協議等理由，要你加入「官方客服」（詐團成員假扮），進一步騙取你的銀行帳號，詐取錢財。提醒民眾，社群網站雖然提供平台，讓民眾方便聯繫，但往往潛藏詐騙陷阱，遇到不明情境時，建議可以先利用警政署設立的「165 打詐儀錶板」，搜尋過去是否有類似的詐騙案例，避免上當受騙。

免費領養小動物的詐騙



原始謠傳版本：



和尚鸚鵡:鸚鵡: 有沒有喜歡，想要領養 因為明年工作原因更沒時間照顧 有沒有愛鳥人士 可以找我領養4隻喔！





要領養:粗線條加號:瀨ID：@*****(前面有個@) 「加好後，先傳訊，方便及時回覆」了



並在社群平台流傳：









或這個類似版本：





查證解釋：





網傳訊息原始出處為何？



近期有用戶向 MyGoPen 回報，表示在社群平台 Threads 看到有人開放認養和尚鸚鵡，並附上影片與照片，聲稱是因為工作緣故無法繼續照顧，一個人最多可以認養 4 隻，有興趣的民眾可以加 LINE 好友聯繫。



MyGoPen 實際以「領養鸚鵡」在 Threads 上搜索，發現都出自同一位用戶「kyleigh_o7lnk7c7」，該帳號幾乎每天都發布多條領養鸚鵡的貼文，除此之外沒有其他內容。近期後續又改成送小物的貼文，看到這樣的不明貼文狀況都要特別小心！







當心！這是詐騙集團的伎倆



如果民眾未及時發現，加入詐騙集團提供的 LINE 帳號「@294ziaxx」，會出現一名自稱是「陳慧婷」的人，其實就是由詐騙集團成員假扮，而在詢問領養相關細節後，他會回覆「確定要的話賣貨便寄出運費 38 自吸 貨到付款」，並且提供賣貨便的網址。



不過如果仔細檢視詐團提供網址，會發現介面雖然類似於賣貨便，但網址顯示為「https://myship-711-com-tw-xxx.shop...」，而正版賣貨便的網址應為「https://myship.7-11.com.tw/home/Main」，兩相比對後，便可得知有所不同。









記者實測，點選詐騙連結後，選擇「直接結帳」，再來會要求填寫「收貨人地址」、「姓名」、「電話」、「E-MAIL」等，如果據實填寫，等於是將個資洩漏給詐團。最後在送出訂單時，會跳出「交易異常」的通知。









當民眾回到 LINE 詢問為何會異常時，詐團便會要求你加賣貨便的「官方客服」，或是聲稱你沒有簽署「金流協議」等，這些都是詐騙常見的話術，MyGoPen 於 2025 年 12 月 2 日的查核報告，提到過只要在使用賣貨便服務時，看到「帳戶被凍結」、「要求加入官方客服」等，都是詐騙。



事實上，我們簡單到警政署設置的「165 打詐儀錶板」，在關鍵字搜尋處輸入「鸚鵡」，即能看到過去各個縣市是否有類似的詐騙案例。









甚至是「小動物」這個關鍵字，就可以看到相同的詐騙案例，務必提高警覺。







結論



總結來說，網傳訊息為詐騙貼文，目的是引誘民眾使用假的賣貨便，進一步詐取錢財，提醒民眾，社群提供平台讓民眾方便買賣物品，但也潛藏詐騙陷阱，買賣商品前應冷靜思考，小心查證，避免落入詐騙集團陷阱。

資料來源：



7-11 賣貨便

內政部警政署 - 165 打詐儀錶板



