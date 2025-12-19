詐騙10萬、詐騙160萬刑度一樣！檢方認「金額差10倍」上訴改重判成功

記者洪正達／高雄報導

屏東孫男被控於2024年3月間加入詐團後，先後向葉女、王女等人分別詐騙10萬元及160萬元，但一審時2罪均判處1年4個月，檢方認為受害者金額相差16倍，因此針對王女被害案件上訴，高雄高分院認為檢方上訴有理由，因此刑期提高到1年8個月。

判決指出，孫男於2024年3月加入詐騙集團，並於同月18日在屏東市中山路某超商詐騙葉女10萬元，後續該案被判處1年4個月徒刑，但他不服上訴高雄高分院遭到駁回；豈料同年4月間，孫男再度於高雄市詐騙王女得手160萬元，遭到湖內分局查獲，案經橋頭地院審理後，依恐嚇取財罪1年4個月徒刑。

但檢方對此不服，指出孫男犯案間隔只差1個月，雖有認罪但都沒有與被害人和解，其詐騙金額卻相差16倍，主張量刑失衡提起上訴，高雄高分院庭審時認為檢方上訴有理由，因此將王女被害案件由1年4個月提高到1年8個月徒刑，仍可上訴。

不良行為，請勿模仿！

