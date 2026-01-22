詐騙1536萬逼豐原五口上絕路 「李團長」認罪：羈押期間看法律書才知觸法

李惠雯以龐式騙局騙走豐原王家人1536萬餘元，導致王家5口走上絕路，李女則在22日開庭時認罪。（圖／報系資料照）

台中市豐原區2025年7月發生五口命案，王家人因遇上詐騙，被騙走1536腕後走上絕路，檢警調查鎖定45歲團購主李惠雯以龐式騙局詐騙王家人，李女遭檢方起訴並求處15年重刑，台中地院22日首度開庭，李女則坦承犯行，表示自己在羈押期間閱讀法律書籍，加上請教別人才知觸法，王家的委任律師林瓊嘉也希望法院重判。

檢警調查顯示，王家育有2女一子，大女兒當初透過美容師介紹認識李女，李女聲稱經營團購每月可保障10%獲利，並慫恿投資黃金標的，稱每刷1兩黃金（約10萬元）就能收到8000元傭金，大女兒起初見確有分潤，便拉全家人入局，這卻是拿舊資金付新人的「龐氏騙局」。

王家前後投入現金、支票及刷卡共計 1536萬5003元，但資金全被李女轉作私用。當王家產生質疑時，李女竟反過來恐嚇要索賠530萬元的「違約金」，逼迫王家以房屋抵押借款，最終導致王家走上絕路，李女則在日前遭檢方依詐欺、洗錢、恐嚇取財等罪嫌起訴。

台中地院22日首度開庭，李女在偵查中皆否認犯行，今日則首度認罪，她自承不法所得中有8成挪為自用，僅2成用於投資，並稱自己在羈押期間閱讀法律書籍、詢問他人後，才驚覺自己觸法，強調「有錯就是有錯」。

王家委任律師林瓊嘉強調，王家遺書中自責「太傻、太笨才會被騙」，但他認為是李女用威脅恐嚇，才讓王家人走上絕路，不能歸咎於被害人，是李女惡行才導致這起悲劇，檢方求處15年以上重刑是讓李女透過司法贖罪，若判太輕，只會讓類似詐騙犯效尤。

