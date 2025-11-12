詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。
檢警獲報，18名被害人今年4月至8月間，遭犯罪集團以假檢警或假投資等方式詐騙逾新台幣9億元，專案人員經蒐證比對相關詐團案件及金流，查獲十多家公司涉案及洗錢，手法包含交付現金、匯款、或給予黃金到公司戶頭，金額達1億餘元。
檢警查出，其中知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉控制9家公司，涉嫌重大。檢警持續調查釐清其餘8億元金流。
台北地檢署檢察官昨天指揮內政部警政署刑事警察局電信偵查大隊、台北市警察局中正第一分局、中山分局、台中市警察局刑事警察大隊、台南市警察局永康分局、保安警察第三總隊等單位，持法院核發搜索票，搜索蔡女等人的住居所及案關公司共32處，拘提蔡女等20名被告到案查證。
20名被告經警方初詢後，除昨天移送1人外，19人今天（12日）陸續移送北檢複訊，全案朝涉犯洗錢、加重詐欺、組織犯罪等罪嫌偵辦。
責任主編：于維寧
