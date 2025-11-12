詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢

政府對全民普發現金1萬元政策在上個月通過後，日前已開發登記，有不少人近日陸續收到1萬元入帳。時代力量黨主席、前立委王婉諭昨（11）日po文，再度批評普發現金一萬，「就是最廉價的買票，我無法認同。」不過她提到自己領到後，會立刻捐出去，選擇用自己的的方式，來改變眼中的社會，他認為資源的分配是一種選擇，我們可以讓這一萬元，發揮在更有用的地方，「讓這一萬元的力量積沙成塔，轉化為更多善的累積吧。」

鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前