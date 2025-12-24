詐騙180萬「法院勸拿60萬和解」 董智森揭被害者遭惡整

台灣司法公信力近年爭議不斷，備受質疑。圖為司法院外觀。（示意圖／資料照）

新北市2023年國中生割頸案23日二審判決出爐，被害人家屬痛批有法官竟說「讓凶手來孝順你們」，輿論痛批法官唱高調太沒同理心。媒體人董智森揭露法官調解成功能記功，他就有朋友遭詐騙180萬，書記官一直勸拿60萬和解就好，幫加害人惡整被害者的法官很多。

「當然這個已經殺人了。」董智森24日在其直播節目中表示，現在法院有規定，一般來講，他會要求和解，讓案子能夠調解到和解，會有一個調解庭，政府會請律師或專責的調解人，勸當事人算了、不要告了，「那法官就會被記功！」就會有獎勵，就是說你把一個原來是訴訟的案件調解掉，讓它沒有成為官司。調解人通常不是法官或律師，若調解成功，就變成「經過本院法官努力去調解」，法官記功。

董智森直言，這是要避免有很多訟事，經過法官「曉以大義」、動之以情，所以當事人就不打官司了，讓法院減少壓力，這可以記功。

董智森提到，他一個朋友的老公被人騙了180萬，他們人在台北，對方在高雄橋頭法庭，就是詐騙集團。告了以後，法院就一直跟他「調解」，說不要告了，書記官還沒事打電話去他家，說「你就接受，賠60萬就好嘛！不然你再打下去，最後也未必有啊？」

董智森強調，「我講的這是橋頭法院，最近發生的，你們自己去查！」他們做的這些調解，都是站在加害人的立場講話。這個詐騙集團嫌犯是個女子，說「我前陣子交了個男朋友，被騙了很多錢，我只好來騙你！」好可憐？法官跟書記官大表同情，書記官沒事就打電話去受害者家，叫他們不要再打官司。其實受害人可以申請，到受害人所在地的法院來判，結果法院不准！

董智森直呼，她已經78歲，她老公81歲，要搭高鐵、轉車去橋頭打官司，開庭不用一個鐘頭，再跋涉回來，「我就惡整你！我告訴你。」台灣司法就是一干這種人在搞，你有時候會覺得很沮喪。就像扁案，一堆法官、庭長出來嗆「法院根本沒有資格審理陳前總統的案子！」說因為總統是憲法層次的，這幾個人最近還很活躍，這種綠到已經沒什麼下限的法官到處都是。

