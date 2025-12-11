「詐騙22億」王牌交易所竟藏綠媒 三立「收錢幫洗白」害更多人受害

三立董事長張榮華前特助李燕南、節目出品人姜建良涉王牌交易所詐騙案，在第3波拘提中遭警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

ACE王牌交易所案持續延燒，台北地檢署已起訴上百名犯嫌，初估該集團不法獲利高達22億元，背後還與媒體《三立電視》牽扯甚深，主嫌謝詩瑩幫助王牌交易所洗錢，其成立的萱篆公司更直接設在三立大樓內，並由三立總經理高明慧成立的「創造智能」持股投資，王牌交易所甚至「獨家贊助」節目，業配三立為他們洗白，也導致更多人受害，多位立法委員皆提出質疑，希望詐團幫兇別被輕輕放下。

檢警調查，ACE王牌交易所於2018年成立，編寫不實白皮書、上架虛擬貨幣並成立直銷團隊以詐騙民眾，檢方估計不法獲利至少22億元，而該公司分工精細，謝詩瑩從2022年開始為其洗錢，並於2023年與三立合作共同成立萱篆公司。

「萱篆」則直接設立在三立總部3樓，60%股權是謝詩瑩的另間公司、塏薾股份有限公司，其餘40%股權則屬於創造智能科技股份有限公司，創造智能是三立子公司，如今負責人為三立總經理高明慧，創造智能也派出執行長、三立電視台創意行銷部資深副總林慧珍在萱篆擔任監察人。

在萱篆成立一個月後，王牌交易所便成為「天使投資人」，獨家冠名三立新節目《BIBO願望合夥人》，該節目由藝人陶晶瑩、陳零九和邱勝翊等人主持，三立新聞的業配稿中，更強調王牌是「為台灣首家合法合規」交易所，助長更多人受害。

而《BIBO願望合夥人》出品人包括姜建良等5人，監製則為李燕南，李燕南曾為三立董事長張榮華的特助，後成為負責銷售虛擬貨幣的「創新新零售」總經理，姜建良則是涉控虛幣價格的「手拉區塊鍊」公司執行長，2人都因牽扯王牌詐騙案而遭起訴，背後都同樣與三立電視台有千絲萬縷的關係。

謝詩瑩的背景也不單純，她與母親林淑芬成立精舍，以宗教組織聽法音、起乩等方式洗腦信徒，協助「ACE」詐騙案主嫌林耿宏操縱詐騙直銷團，謝負責整理新加入成員的面試、筆試考題，還曾親自出馬直接詐騙被害人錢財，三立與詐騙犯共同合作成立公司也引發非議。

「王牌交易所」合法掩護非法行徑點燃眾怒，大眾更質疑三立收錢幫洗白，等同助紂為虐，立法委員王鴻薇、黃國昌先後在國會提出質疑，黃國昌也要求NCC介入調查媒體負責人適格性，網友們則同樣炮聲隆隆，希望詐團幫兇別配輕輕放下。

王牌交易所涉嫌洗錢330億元，詐騙金額則粗估22億元，檢方現已起訴上百人。（圖／報系資料照）

立法委員王鴻薇質疑三立電視台與王牌交易所關係匪淺，還收錢幫詐騙集團洗白。（圖／報系資料照）

