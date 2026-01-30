詐騙49億！「緬北電詐魔頭」徐發啟 今遭重慶法院判處死緩

大陸再懲處緬北詐騙集團，重慶市法院今對徐發啟犯罪集團案，一審公開宣判，法院判處主犯徐發啟死刑、緩期2年執行，其餘被告包括張龍龍被判處無期徒刑，羅玉軍、習康強、劉世兵分別被判處25年至14年不等有期徒刑。

《央視新聞》報導，法院指出，自2019年起，徐發啟糾集羅玉軍等人形成犯罪集團，在緬甸果敢地區與多個電信詐騙犯罪集團勾結，陸續修建並經營多處詐騙園區，大肆實施電信網路詐騙活動，涉案資金高達11億人民幣（約49億台幣）。

判決指出，徐發啟等人夥同電詐犯罪集團，「對不服從管理的涉詐人員實施暴力行為」，造成1人死亡、1人輕傷。此外，他還涉及走私、販毒等，犯罪手段惡劣，社會危害性極大。徐發啟等人於2024年1月透過中緬執法安全合作機制，被押解回大陸，重慶市法院於去年9月17日至19日，一審公開審理此案。

至於操控上萬「豬仔」、涉賭詐資金超100億人民幣（約450億台幣）的緬北四大詐騙集團之一明氏家族，11名罪犯包括核心成員明國平、明珍珍等人，29日在大陸伏法，被執行死刑。

