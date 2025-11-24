詐「孤獨死者」1.4億網路互打！ 主嫌嗆涉案律師「拘留室威脅」 蔡鴻燊火大回嘴

台版地面師涉案律師蔡鴻燊。資料照。李政龍攝



「台版地面師」主謀蔡尚岳勾結律師蔡鴻燊等人，利用「假遺囑」方式詐領1.4億孤獨死者遺產，一審重判14年、25年。蔡尚岳等人上訴認罪並指曾在拘留室被蔡鴻燊恐嚇威脅，高院今天開庭，每庭都淚訴清白的蔡鴻燊今天再次啜泣掉淚，他委屈痛斥蔡尚岳等人亂講，「我從來沒跟他們同一間拘留室，他們都一夥的。」

調查指出，全絨不動產公司負責人蔡尚岳於2021年，透過時任新北市永和區里長鄧長安，夥同妻子林緻菱、新北市永和區永樂里長許政鎧偽造遺囑詐取獨居老人陳女遺產。許政鎧後續洩漏2019年過世的仲姓老翁案例，蔡尚岳夥同鄧長安等人詐得仲翁遺產。

廣告 廣告

蔡尚岳其後和男子王煜堤、戶政事務所辦事員葉濬誼、前新北地院家事科書記官游立綸、中山分局建國派出所警員駱勁達等人合作詐騙遺產，再委託有民間公證人身分的律師蔡鴻燊完成代筆遺囑及聲明書認證，該集團前後得手5案共1.4億元。蔡鴻燊則收取890萬元賄款。

台版地面師主嫌蔡尚岳，指控蔡鴻燊威脅恐嚇。資料照。李政龍攝

一審開庭時，蔡鴻燊堅決不認罪，聽到被重判25年還當庭咆哮大哭。二審日前開庭，蔡尚岳和他同時出庭，蔡尚岳認罪，蔡鴻燊則啜泣否認涉案，堅稱「只是相信里長、安養院長的話，哪知道變這樣？」法官則說，「你長大了，要冷靜點」，但也質疑「你是專業律師，也學過《繼承法》，這說不過去…」

高院今天再度開庭，蔡鴻燊仍然否認涉貪，強調檢察官僅憑蔡尚岳單方面指控就起訴他，案子非常不公平。而該集團今天也當庭迸出網內互打，由於蔡尚岳等人日前出庭時曾指控蔡鴻燊，之前在拘留室威脅配合供述，蔡鴻燊今天氣炸反嗆，「根本沒跟他們待在同處，他們一夥的，都在卸責亂講。」

更多太報報導

無期徒刑確定！新北櫃姐悶殺2子女上訴「這樣辯」 拚改判30年最高法院打臉

虛增營業收入逾9千萬！李洲董座李明順起訴 好友妻偷賣股票也慘了

恐嚇少年「送去捅屁眼」、審案擺爛！前法官周靜妮被判「撤職」、停用3年