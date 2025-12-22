「詐」彈客！女謊稱高鐵「會爆炸」遭逮 檢諭知3萬元交保候傳

即時中心／林耿郁報導

北捷張文行兇案件，不僅引發社會人心惶惶，更出現數起疑似模仿案件；昨（21）天就有一名20多歲女子，聲稱自己搭的高鐵列車「會爆炸」，遭認定散播恐慌被逮；最新消息是檢方裁定該女3萬元交保。

又來一個！在張文案後，近期全台傳出多起疑似模仿案例。其中昨天下午高鐵又驚傳遭放炸彈：一名20多歲、自稱會通靈的彭姓女子，在台南向警方報案稱，她算出自己搭的高鐵南下833次列車「會爆炸」。

警方獲報後不敢大意，緊急封鎖當時駛抵左營的列車展開調查，幸好最終未發現爆裂物或任何可疑跡證；女子則因涉嫌謊報遭逮。

彭姓女子落網後，警方從她的手機中，發現不少奇怪、無法理解的數字組合，且言談邏輯顛倒、自相矛盾，精神狀況疑似不穩。但因聲稱高鐵「會爆炸」已構成恐嚇公眾罪嫌，仍遭移送檢方偵辦。

最新消息是南檢稍早表示，彭女昨晚移送地檢署，檢方訊問後認為有深入調查必要，因此稍早偵訊完畢，諭知彭女3萬元交保候傳，並責付家屬帶回；後續每週二都須向住處所在地派出所報到，直到另行裁定為止。

值此敏感時刻，南檢呼籲民眾面對消息來源，應理性、審慎看待，提高警覺但勿過度恐慌與臆測，避免散布或轉傳未經查證的訊息，以免觸法及引發公眾安全疑慮；檢、警將持續關注治安情勢發展，守護社會秩序與人民安全。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

