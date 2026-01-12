詐2輛價值2.9億法拉利超跑 「國際賽車手」認罪5千萬交保

台中鉑鈞公司陳姓負責人詐騙2輛價值2.9億法拉利超跑，因認罪同意賠償，台中地院近日裁定5千萬交保。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中鉑鈞公司陳姓負責人，利用國際買家詢購頂級限量法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，偽造國內知名理律法律事務所及日本宇賀神國際法律事務所與相關律師名義，向美國法拉利經銷商佯稱取得2輛該款超跑，成功詐得2.9億元，台中地檢署偵辦後去年7月依詐欺、洗錢等罪嫌將陳男和陳姓財務長起訴，台中地院審理後，陳男終於坦承認罪，且願意賣2輛法拉利超跑與買家和解，法院近日裁定5千萬交保，並接受電子腳環科技監控。

廣告 廣告

中檢起訴指稱，美國法拉利經銷商2023年7月向美國一家法拉利超跑仲介商，表達購買2輛法拉利超跑Ferrari FXX-K Evo，該款超跑香港四大天王之一的郭富城也擁有1輛，因限量超跑市場封閉不透明，想購買都要透過第三方仲介商交易，又找上位在杜拜的國際超跑行銷公司協助。

擁有台灣、馬紹爾群島雙重國籍，且為「國際職業賽車手」的49歲陳男，假藉出售限量法拉利超跑之名，結合其車輛鑑價專業及對限量超跑的熟稔，指示42歲陳姓財務長在網路上找尋超跑交易範本，以電腦製圖方式偽造文書，冒用理律事務所楊姓合夥律師名義出具法律意見書，謊稱是法拉利超跑，詐騙美國法拉利經銷共計美金935萬元(約新台幣2.92億元)。

美國法拉利經銷商沒拿到車，查證相關文件才知受騙，跨海透過律師提出告訴，台中地檢署陳東泰、黃裕峯檢察官指揮專案團隊比對國際匯款紀錄與偽造文件來源後，於去年6月11日持搜索票，執行搜索、約談，訊後聲押陳男獲准，陳姓財務長以30萬元交保候傳，去年7月偵結，將陳男和陳姓財務長依詐欺、偽造文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌提起公訴。

台中地院審理後，陳男直到近日才首度鬆口，對檢方起訴的罪名認罪，並主動拋出願意賣車與美國受害買家和解，台中地院態度逆轉，同意具保停押。

因陳具有雙重國籍、戶籍遷至國外，台中地院考量全案已審結，且陳已經認罪，5日裁定，陳宗傑以5千萬交保後停止羈押，並限制住居、限制出境、出海8月，且要接受電子腳環科技監控，每週一、三、五在住處門牌拍照回傳科技設備監控中心。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

遭5萬隻鳥擊！濟州航空179死空難 機長生前75秒絕望對話首曝光

關1天抵8萬！彰化男交8人頭帳戶、詐55人1億元 只需坐牢3年半

米其林三星日本壽司店進駐高雄免費試菜？飯店回應了

猛男舞者金山持雙刀攔車攻擊 出動6警才壓制逮人

