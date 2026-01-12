詐384萬助理費、收建商70萬！北市議員陳怡君涉3罪一審重判7年10月

台北市議員陳怡君（左）與辦公室主任張惠霖（右）涉貪，一審結果出爐。資料照。廖瑞祥攝



民進黨台北市議員陳怡君和辦公室主任「饅頭」張惠霖，涉用人頭詐領384萬元助理費，另按月收建商4萬元顧問費撈70萬元，兩人原本一路被押，高院去年9月逆轉裁定百萬交保並以手機監控。陳怡君在一審應訊時承認詐助理費，卻撇清事前知悉收顧問費。士林地院今天依3罪重判陳怡君7年10月、禠奪公權5年；張惠霖判5年10月、褫奪公權4年。可上訴。

檢方查出，陳怡君擔任北市議會第13屆、14屆議員，張惠霖從2020年間起擔任其公費助理，兩人利用洪于涵、賀璽及張家蓉等3名親友當人頭，詐領助理費384萬8568元，張惠霖將錢漂白後存入親友帳戶支付房租及買股票。

廣告 廣告

檢方另查出，品嘉營造董事長胡偉良、及其關係企業品喜建設總經理高明義，以顧問費名義按月匯款至張惠霖戶頭，共行賄70萬5894元，換取陳怡君向北市府關說施壓，加速建照等品項的申請進度。

檢方去年6/3起訴兩人並移審法院續押3月，士院召開延押庭後，認為兩人「認罪認一半」，裁定自9/3起延押2月。兩人向高院提抗告成功，高院提訊兩人到庭並認定沒有串證事由，破天荒自為裁定陳怡君交保100萬元、張惠霖交保50萬元，兩人均限制住居及限制出境出海8月，另須每天辦理手機報到。

陳怡君在一審應訊時供稱，事後才知道張惠霖收受建商顧問費，但張惠霖告訴她，顧問費都用於公務，她當庭認錯，表示不該收任何費用。陳怡君辯稱，當年曾向建商借用看板，選後曾當面向胡偉良致謝，但她不清楚是否幫忙辦會勘。張惠霖則說，收受的顧問費是都更「仲介費」，強調並不是「假顧問之名收賄」，辦會勘是既定的「選民服務」。

而高明義也證稱，聘張惠霖當顧問是為了協調都更整合，並非行賄，胡偉良也否認行賄。

更多太報報導

按月收建商4萬涉貪！北市議員陳怡君出庭認錯：沒意識到「對價關係」

陳怡君交保不吭聲！出動人牆擋媒體意外撞到頭 「饅頭」主任張惠霖溫柔護駕

陳怡君交保新見解！高院合議庭：起訴後沒有勾串事實，不應以「串證之虞」收押