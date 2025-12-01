詐73歲翁！女車手收款60萬 警秒壓制破詐騙

台中警方突襲衝進超商，當場抓到一名女車手跟被害人取款。（圖／東森新聞）





日前台中警方突襲衝進超商，當場抓到一名女車手跟被害人取款，牛皮紙袋裡面60萬現金，被騙的是一名73歲鍾姓老翁，因為網路投資詐已經被騙走22萬，警方埋伏抓到45歲黃姓女車手，打扮相當樸素，還特地從台中騎到彰化，自稱是找網路臨時工作，沒想到竟然是詐騙集團車手。

警方快速衝進超商內，當場控制住女車手，紙袋中已經是跟被害人拿來的60萬現金。

警方vs.車手黃姓女子：「妳從鹿港過來，因為我剛剛看群組名稱是鹿港，嗯騎很久喔，（一個小時多），啊他是騙妳做什麼工作，（就就這樣收收錢。）」

這名女車手打扮的相當樸素，還特地從彰化鹿港，騎車跑來台中收錢，更令警方訝異的是，她自稱應徵工作來幫忙收錢，才做一個禮拜多。

警方vs.車手黃姓女子：「（所以我算被騙嗎，我算被騙嗎），妳算被騙，妳算，被妳算被騙來騙別人。」

自己已經變成車手都還不自覺，事發今年七月，台中西屯區一名45歲黃姓女子在網上應徵了一份工作，上面以工時彈性高報酬，話術招募人力，黃姓女子上當做了一週，完全不知道自己當了詐騙車手，而被害人是一名73歲鍾姓老翁，他透過網路交友認識自稱「理財專員」的陌生女子，面交兩次被騙22萬元，第三次還要再拿60萬，他跟警方合作跟車手約在超商，警方當場抓到黃姓女車手，雖然自稱自己也是被害人，但取款動作被抓到，恐怕要吃上詐欺罪被送辦。

