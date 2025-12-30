評中共軍演是「精準政治操作」 學者：無人機拍101完全鬼扯

中共宣稱無人機拍攝到101大樓，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌向《鏡報》指出，這是「完全鬼扯的胡說八道」。（圖／翻攝自微博）

中共昨起實施圍台軍演，並於今（30日）發動實彈射擊；同時，也透過社群媒體發布影片，宣稱無人機拍攝到101大樓等。不過國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌向《鏡報》指出，這是「完全鬼扯的胡說八道」，畫面中相對位置與比例明顯不符；目前整體軍演態勢並不到特別嚴重，規模也沒有過去的大，此次中共軍演可視為一場「可放可收」的精準政治操作。

舒孝煌今受訪時表示，中共此次演習的時機點拿捏得相當「精準」，藉此表達對美國近期大規模軍售的不滿，尤其是針對如長程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等具備縱深打擊能力的敏感武器。

同時中國對日本首相高市早苗言論感到不滿，但中共也刻意避開雙城論壇期間發動軍演，以免破壞兩岸城市交流氣氛，顯示其政治操作相當成熟。舒孝煌分析，中共或許已針對各種不同的政治場合擬定劇本，配合作戰計畫「可放可收」，再搭配相關的文攻武嚇，達到政治操作目的。

目前就已揭露資訊來看，中共今天的實彈演習為發射遠程火箭至北部區域。舒孝煌表示，雖其敏感度低於火箭軍的飛彈試射，但威脅不亞於彈道飛彈，尤其遠火數量多、成本低，若數量持續增加，對我方部署會造成極大威脅。

舒孝煌指出，尤其共軍大量無人機在台灣西部沿海飛行，若能鎖定地面目標，不要說是機場、港口等關鍵基礎設施，我方機動部隊若沒有落實分散部署，就可能成為攻擊目標，所以遠火確實是我方目前最擔心的武器之一。

但舒孝煌認為，就目前來看，整體軍演態勢並不到特別嚴重，規模也沒有過去的大，但中共已經達到宣傳目的，也不表示我方可以完全放心。中共透過軍演展示對於台海周邊的長期經營，除進行灰色地帶襲擾也順便練習遠距離的管制指揮等作戰計畫。尤其中共近期軍改過後，聯參作業成熟很多，管制與計劃更為精準，即便是近期內部發生上將清洗等高層震盪，就外部來看仍不受影響，能維持演訓執行力道。

不過，中共宣稱無人機拍到101大樓，舒孝煌則直言這就是是「完全鬼扯的胡說八道」，明顯屬於「認知作戰」的一環，目的是製造恐慌，因為絕大多數的人無法判斷。他提出具體數據打臉，像是既然從淡水河口拍攝，為何淡江大橋會比101大樓小？相對位置與比例明顯不符。

舒孝煌指出，若無人機在空中持續飛行，畫面中的地景不可能完全不動。且桃園機場起飛往北的飛機，至淡水河口高度已達6600至7800呎；若從台北向東起飛，到基隆河上方也600尺左右，飛到內湖上空則1200尺，爬升亦極快。

舒孝煌說，若只看建築確實很難判斷，但若加上飛機及地標，就很明顯能看出，該畫面是在101大樓的東北方向，大概是內湖的某個山上拍攝，可能從有人拍攝的影像或即時畫面等擷取而來。



