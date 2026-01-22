評估增加演訓項目 傳「漢光42號」演習實兵演練再延長

國軍今年的「漢光42號」演習傳出將延長實兵演練天數。軍方人士透露，經評估2025年的演習成效後，今年度演習天數可望再度延長，並納入更多演訓項目，目前已陸續進行先期籌備工作，但確切規劃內容仍有待討論。

2025年「漢光41號」演習實兵演練情形。 (圖/軍聞社)

國軍2025年7月實施「漢光41號」演習，首度進行為期10天9夜的實兵演練，創下史上最長紀錄。據了解，今年「漢光42號」演習將於春季實施電腦兵推後，針對後續的實兵演訓，軍方在評估去年度演訓成效後，可能再延長今年度的演習時程。

去年「漢光41號」實兵演練的主要項目，包括演練去中心化運作、戰力防護、全民防衛動員，以及交戰規則與法律支援作戰等。演習驗證了灰色地帶侵擾行動應處、快速反應備戰效能、重層縱深防禦部署、軍事行動授權機制、作戰安全評估程序、精進後勤支援能量、新興兵力作戰效能、軍民整合協調運作等8個面向。

2025年「漢光41號」演習兵棋推演任務交接情形。 (圖/軍聞社)

去年「漢光41號」演習在電腦兵推部分，是以大陸灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗，同樣創下歷年時間最長紀錄。兵推項目則納入各型無人機、M1A2T型戰車、海馬士多管火箭系統及拖式2B型飛彈、岸置魚叉飛彈等不對稱作戰關鍵戰力新接裝武器，建置於兵棋系統參數中。

據《青年日報》報導，第5作戰區（第10軍團）指揮官邵智鈞中將21日主持「作戰會報暨漢光演習啟始會議」，召集作戰區內三軍部隊重要幹部與會，針對當前敵情威脅、演習執行規劃、近期重要工作提醒及部隊戰備整備狀況等實施研討。

邵智鈞在會議中表示，各項工作需依期程嚴密管制，完善先期規劃，確保任務執行順遂。他也要求各單位應善用平時戰備訓練時機，掌握主場優勢，熟稔作戰地境內地形地貌，靈活轉換戰術位置，以符合真實作戰要求。

邵智鈞強調，面對日漸複雜局勢，各單位均需提高警覺，慎防共諜滲透，公務資料與資訊管理須落實分級管制，並持續強化保密作為及保防教育，確維部隊純淨，以利於各項演訓與戰備任務圓滿完成。

