評估新型飛彈戰略技術 金正恩督導長程飛彈試射
北韓官媒中央通信社(KCNA)今天(25日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)24日在東岸附近的發射場，督導一枚長程地對空飛彈的試射。
報導指出，這枚飛彈從200公里外擊中了空中目標，而這次試射旨在評估北韓研發新型高空飛彈的戰略技術。
此外，金正恩也另外視察了一艘8700噸級、具備發射地對空飛彈能力的核動力潛艦興建工程。但報導中並未指出地點所在、或他的視察日期。
這個潛艦項目是北韓執政的勞動黨致力將海軍現代化的部份行動，這是勞動黨正在推動的發展國防能力5大政策之一。
報導引述金正恩說，在當前世界絕非和平之際，全力發展核能力與海軍現代化是必要且無可避免的。
金正恩並表示，南韓與華盛頓協議下的發展核子潛艇計畫，將進一步加劇朝鮮半島緊張，對國家安全構成威脅，使得他必須採取行動。(編輯：陳文蔚)
