評估輕颱鳳凰影響程度 嘉市：11/13 照常上班上課
嘉義市政府公告，根據中央氣象署預報最新資訊，輕度颱風鳳凰預計今晚從恆春地區出海，期間有逐漸減弱為熱帶性低氣壓趨勢，嘉義地區已解除陸上警戒。嘉義市政府宣布，明日(11/13)照常上班、照常上課。
提醒市民朋友明日仍有大雨或強陣風發生機率，外出往來通行請注意自身安全。
鳳凰颱風停班課影響 台北市這些地區今晚不收垃圾
鳳凰颱風停班課影響 台北市這些地區今晚不收垃圾

交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報。依據氣象署釋出的最新風雨預測資料，與風力、雨量的規範停班課標準，台北市今（11）日正常上班、正常上課。僅士林區永福、新安、陽明、公館、菁山、平等、溪山、翠山里，與北投區湖田、湖山、大屯、泉源里停止上班、停止上課。因此台北市府環保局宣布，因安全考量，前述停班課的台北市12個里今晚也停收垃圾，其餘地區則正常收運垃圾。台北市府環保局表示，因應鳳凰颱風，外圍環流和東北季風產生共伴效應，讓北部跟東半部有顯著降雨，台北市11月11日（週二）部分里別配合停班停課，今晚也停止收運垃圾，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里等。其餘地區則正常收運。台北市府環保局呼籲民眾，颱風天應注意安全，避免前往低窪地區及山區等地，慎防積淹水與嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。民眾若想了解進一步訊息可撥打1999詢問。
輕颱鳳凰影響程度漸緩 嘉縣11/13正常上班上課
輕颱鳳凰影響程度漸緩 嘉縣11/13正常上班上課

嘉義縣政府公告，依據中央氣象署發布之鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，嘉義縣「未列入陸上警戒區域」，明（11/13）日風雨預測趨緩，均未達停班、停課標準，嘉義縣明（11/13）日正常上班、正常上課。
鳳凰颱風逐漸減弱中 南高屏宣布11/13正常上班課
颱風鳳凰今（12）日晚間將登陸高屏地區，加上鳳凰逐漸減弱中，台南市、高雄市及屏東縣宣布，因為風力及雨量預測均未達停班停課標準，明（13）日照常上班上課。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導兩波東北季風接台視新聞網 ・ 18 小時前
鳳凰颱風已減弱為熱帶性低氣壓！20:30解除颱風警報
據中央氣象署最新資訊，第26號颱風鳳凰已在今（12）日晚間7點40分左右，自屏東縣恆春鎮登陸。不過稍早氣象署宣布，由於第26號颱風已減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已於今日晚間8點30分解除颱風警報。中天新聞網 ・ 17 小時前
快訊／最新風雨預測出爐 今午後「9縣市」達停班課標準
鳳凰颱風暴風圈今（12）日清晨已進入台灣南部陸地，中央氣象署預計今日傍晚至晚間就會登陸恆春半島，在出海前可能就會減弱為熱帶性低氣壓。隨著颱風中心逐漸接近台灣，民眾關注是否停班課，根據氣象署10時最新風雨預測，共有9縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 台南市11/12停班停課
（中央社記者張榮祥台南11日電）颱風鳳凰來襲，台南市政府今晚7時30分宣布，台南已列入警戒區及發布陸上強風特報，考量風力危及市民上班上課安全或有致災之虞，台南市明天停止上班、停止上課。（編輯：李錫璋）1141111中央社 ・ 1 天前
LIVE／鳳凰減弱中估晚間登陸屏東 氣象署11:40最新說明
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。中央氣象署將在上午11時40分，由預報員朱美霖出面說明颱風的最新動態。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 23 小時前
鳳凰颱風緊逼恐致災！ 高雄、台南明11/12停班課
根據中央氣象署資訊，鳳凰颱風可能從高屏一帶登陸，明（12）日高雄地區平均風力可達7級、最大陣風達10級，已達停班停課標準，為維護市民安全並進行防颱措施，高雄市明日11/12停止上班、停止上課。臺南市也台視新聞網 ・ 1 天前
花東屏山區防豪雨 基宜高屏澎有局部大雨
（中央社台北12日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天北海岸及花蓮縣山區、台東縣山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 1 天前
颱風鳳凰影響 北海岸及台東山區防豪雨
（中央社台北12日電）中央氣象署今天晚間表示，因颱風鳳凰或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晚至明天北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 18 小時前
快訊／鳳凰颱風19:40登陸屏東恆春！今晚快閃出海 有望解除海陸警
輕度颱風「鳳凰」侵台！中央氣象署指出，颱風中心於今（12）日晚間19時40分登陸屏東恆春，預估將於將日晚將出海，也不排除後續降為熱帶性低氣壓，最快今晚就可以解除海陸警。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
快訊／鳳凰颱風19:40恆春登陸！
快訊／鳳凰颱風19:40恆春登陸！EBC東森新聞 ・ 18 小時前
快訊／跟著台中、雲林放颱風假！ 彰化縣明停班停課
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導鳳凰颱風持續朝台灣逼近，氣象署今（11）日清晨5時30分發布陸上颱風警報，研判明（12）日至後（13）日將是距離台灣最近的時段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風來襲 高雄明天正常上班、上課
鳳凰颱風強度持續減弱且暴風圈有逐漸縮小的趨勢，根據中央氣象署資訊，高雄市13日風力及雨量預測均未達停班停課標準，故高市府宣布，11月13日正常上班、正常上課。中時新聞網 ・ 18 小時前
颱風重創蘇澳！綠宜蘭黨部：急需人力支援
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風挾帶強風豪雨侵襲台灣，蘇澳地區受災尤為嚴重，鎮內多處低窪地區出現大面積積淹水，道路泥濘、家戶受損，市區電力中斷，商家與居民生活受到嚴重影響。對此，民進黨宜蘭縣黨部主委...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
全台都宣布了！12日停班、停課一次看
鳳凰颱風持續逼近台灣。根據中央氣象署資料顯示，明（12）日受颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、台灣東部、東南部、南部地區及澎湖有陣雨，大台北及東北部地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。另外，由於颱風路徑過去稍微偏西移動並往南修正，因此預估登陸時間將延後至明日傍晚至晚上，暴風圈觸陸時間也會延後至明日清晨。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
9縣市豪、大雨特報 鳳凰最新警戒區域曝 雨下到晚上
中央氣象署表示，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12）日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，雨勢預計影響到晚上。中時新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風今晚登陸屏東 最快這時減弱為熱帶性低氣壓
鳳凰颱風今晚登陸屏東 最快這時減弱為熱帶性低氣壓EBC東森新聞 ・ 20 小時前
颱風未達標 13日正常上班上課
記者林雪娟／台南報導 輕度颱風鳳凰颱風警報，根據中央氣象署資訊，13日(四)台南市風…中華日報 ・ 18 小時前
鳳凰颱風影響 嘉義縣11/12停班停課
鳳凰颱風影響 嘉義縣11/12停班停課

依據中央氣象署發布之鳳凰颱風海上陸上17時30分警報暨19時風雨預測資訊，嘉義縣已列入陸上警戒區域，並發布陸上強風特報，颱風及其外圍環流明顯偏強，明日（11/12)嘉義縣轄區將籠罩於颱風暴風圈內，沿海地區平均風力由5-6級轉6-7級、陣風由8-9級轉9-10級，已達停班停課標準，為維護縣民安全及整備應變，嘉義縣明(11/12）日停止上班、停止上課，提醒鄉親非必要請避免外出，做好防颱措施。