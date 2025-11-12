評估輕颱鳳凰影響程度 嘉市：11/13 照常上班上課

交通部中央氣象署已發布輕度颱風鳳凰海上與陸上颱風警報。依據氣象署釋出的最新風雨預測資料，與風力、雨量的規範停班課標準，台北市今（11）日正常上班、正常上課。僅士林區永福、新安、陽明、公館、菁山、平等、溪山、翠山里，與北投區湖田、湖山、大屯、泉源里停止上班、停止上課。因此台北市府環保局宣布，因安全考量，前述停班課的台北市12個里今晚也停收垃圾，其餘地區則正常收運垃圾。台北市府環保局表示，因應鳳凰颱風，外圍環流和東北季風產生共伴效應，讓北部跟東半部有顯著降雨，台北市11月11日（週二）部分里別配合停班停課，今晚也停止收運垃圾，包含士林區永福里、新安里、陽明里、公館里、菁山里、平等里、溪山里、翠山里及北投區湖田里、湖山里、大屯里、泉源里等。其餘地區則正常收運。台北市府環保局呼籲民眾，颱風天應注意安全，避免前往低窪地區及山區等地，慎防積淹水與嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。民眾若想了解進一步訊息可撥打1999詢問。更多新聞推薦 ● G7外長聯合聲明重申台海和平重要性 林佳龍：維護台海現狀已是國際共識

台灣好新聞 ・ 1 天前